Hapishanede büyük kavga! 3 mahkum öldü, yaralılar var
ABD'nin Georgia eyaletindeki bir hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan Washington Eyalet Hapishanesi’nde dün mahkumlar arasında başlayan kavga, kontrol altına alınamadı ve kısa sürede büyüdü.
3 MAHKUM ÖLDÜ, YARALILAR VAR
Yerel polis tarafından yapılan açıklamaya göre, kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti. Ayrıca 1 infaz koruma memuru ile 12 mahkum yaralanarak bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
DETAYLAR ARAŞTIRILIYOR
Yaklaşık 1550 mahkumun bulunduğu cezaevindeki olayın ardından Georgia Ceza İnfaz Kurumu tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kavgaya ilişkin detayların araştırıldığı ve olayın nedeninin belirlenmeye çalışıldığını kaydetti.
