Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla, Amerikan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalanarak New York'a getirildi. Uyuşturucu terörizmi, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanacak olan çift, "dünyanın cehennemi" olarak nitelendirilen, ünlü suçluların da kaldığı Brooklyn'deki kötü şöhretli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) tutuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yakalandığını duyurmasının ardından tüm dikkatler Latin Amerikalı liderin yargılanmayı beklerken nerede tutulacağına çevrildi.

Maduro ve eşi Cilia Flores, şu anda ABD'nin New York kentinde gözaltında bulunuyor. ABD Başsavcısı Pam Bondi, yakalanmalarının ardından çiftin uyuşturucu terörizmi, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı dahil olmak üzere bir dizi suçlamadan yargılanacağını doğruladı. Trump, "Maduro ve eşi yakında Amerikan adaletinin tüm gücüyle karşı karşıya kalacak ve Amerikan topraklarında yargılanacaklar" açıklamasını yaptı.

Cehennem hapishanesi’nde ilk Devlet Başkanı! Maduro’nun tutulduğu yer daha önce birçok ünlü suçluyu barındırdı

KÖTÜ ŞÖHRETLİ METROPOLİTAN GÖZALTI MERKEZİ

Trump’ın, Maduro'nun New York'a götürüleceğini belirtmesi üzerine yetkililer, liderin şehrin tek federal hapishanesi olan Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) tutulacağını bildirdi. Bu tesis, daha önce R. Kelly, cinsel suçlu Jeffrey Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell, kripto para dolandırıcısı Sam Bankman-Fried ve müzik prodüktörü Sean "Diddy" Combs gibi birçok yüksek profilli mahkumu barındırdı.

"DÜNYADAKİ CEHENNEM" OLARAK BİLİNİYOR

Ancak Metropolitan Gözaltı Merkezi, sorunlu ünüyle de biliniyor. Mahkumlar, tesisin "dünyadaki cehennem" olarak tanımlandığı; şiddet, sert hayat koşulları, personel eksikliği, uyuşturucu ve kaçak malların içeri sokulması gibi konularda defalarca şikayette bulundu. Isıtmanın dondurucu kış soğuğunda kesilmesi ve haftalarca süren tecrit uygulamaları da mahkumların dile getirdiği diğer sorunlar arasında yer alıyor.

SUÇLAMALAR NELER?

Maduro, eşi ve yakın çevresi New York Güney Bölgesi'nde suçlanıyor. Savcılar, Maduro'nun Venezuela'nın devlet mekanizmasını kullanarak büyük miktarlarda kokaini ABD'ye sokmak amacıyla uzun süredir devam eden bir uyuşturucu terörizmi komplosuna liderlik ettiğini iddia ediyor. İddianamede, uyuşturucu terörizmi komplosu, kokain ithalatı komplosu ve makineli tüfek ile tahrip edici cihaz bulundurma suçlamaları bulunuyor. Maduro'nun oğlu Nicolás Ernesto Maduro Guerra da iddianamede adı geçen isimler arasında yer alıyor.

FEDERAL YARGIÇLAR BİLE BARBARCA VE İNSANLIK DIŞI OLARAK TANIMLIYOR

Amerikan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen "çok hızlı bir baskın" olarak nitelendirilen operasyonla yakalanan Venezuela Devlet Başkanı, uçaktan indirilirken federal ajanlarla çevriliydi. Üst düzey güvenlik önlemleri altında Brooklyn'deki gözaltı merkezine götürülen Maduro, burada hakim karşısına çıkmayı bekliyor. Eşi Cilia Flores de Maduro ile aynı gözaltı merkezinde tutuluyor. Federal yargıçlar tarafından bile "barbarca ve insanlık dışı" olarak tanımlanan bu tesis, Maduro'nun şimdilik yeni adresi...

