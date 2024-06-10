Hastaların hayatı tehlikede! Gazze'deki tek oksijen tankı hizmet dışı kalabilir

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 160 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı bildirildi. Bölgede yeterli sağlık hizmeti alamayan Filistinliler, büyük zorluk yaşıyor.

TEK OKSİJEN TANKI DEVRE DIŞI KALABİLİR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze kentindeki tek oksijen tankının yakıt yetersizliği nedeniyle birkaç saat içinde devre dışı kalabileceğini belirterek, bu durumun çok sayıda hastanın hayatını riske attığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tıbbi cihazların çalıştırılabilmesi için yakıt yardımı çağrısında bulunuldu ve "Gazze kentindeki tek oksijen tankı birkaç saat içinde tamamen devre dışı kalma tehlikesi altında, bu durum onlarca hasta ve yaralının hayatını kaçınılmaz bir şekilde ölümle karşı karşıya bırakıyor" ifadesi kullanıldı.

İLAÇLARIN BOZULMA RİSKİ BULUNUYOR

Oksijen tankına ve ilaçların saklandığı buzdolaplarına elektrik sağlayan jeneratörün çalıştırılması için gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle ilaçların bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze genelinde kara saldırılarını genişletmesi ve çoğunlukla insani yardımların girişi için kullanılan Refah Sınır Kapısı'nı işgal ederek kapatması nedeniyle 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye ulaştırılan tıbbi ve insani yardım miktarında büyük azalma oldu.