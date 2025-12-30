Güney Kore’ye özgü cilt bakımı ve makyaj anlayışını ifade eden bir kavram olan “K-beauty” akımını dünya çapında tanıtan Güney Koreli Lee Da-sol, 29 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medyada “Daddoa” adıyla tanınan fenomenin ölümü, hayranlarını ve güzellik camiasını derinden sarstı.

Son yıllarda sosyal medyada 'temiz ve sade makyaj' anlayışını ifade eden “K-beauty” akımını dünyaya tanıtan Güney Koreli Lee Da-sol, 29 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, bağlı bulunduğu Leferi Beauty Entertainment tarafından 25 Aralık’ta kamuoyuyla paylaşıldı.

Leferi Beauty’nin sözcüsü Choi In-seok, Daddoa’nın sektördeki önemine dikkat çekerek, “Daddoa sadece birinci nesil bir YouTuber değil, aynı zamanda Kore güzellik sektörünün küresel potansiyelini en erken dönemde kanıtlayan isimlerden biriydi” dedi.

Ani ölüm haberinin ardından genç kadının hayranları, ailesine taziye mesajlarını iletti. Bir kullanıcı, “Huzur içinde yat, gençlik yıllarımda bana ilham olduğun için teşekkür ederim” mesajını paylaştı.

GENÇ KIZLARA İLHAM OLDU

The Times of India’nın aktardığına göre Daddoa, okul yıllarında zorbalığa maruz kaldığını açıklamıştı. Paylaştığı bir videoda, yaşadığı duygusal zorlukların onu makyajı bir “zırh” olarak görmeye yönelttiğini, bunun da özgüvenini artırarak hayata daha cesur bakmasını sağladığını anlatmıştı.

1 MİLYONDAN FAZLA ABONEYE ULAŞTI

2014 yılında moda, makyaj ve diyet içerikleriyle ün kazanan Daddoa, YouTube’da 1,2 milyondan fazla aboneye ulaştı. Güney Kore güzellik kültürünün küresel yükselişinde önemli rol oynayan fenomen, Çin’in en büyük video platformlarından Youku ile özel bir anlaşma imzaladı. Ocak 2016’da ise Weibo tarafından “Çin’in 2015 Yılının En İyi Güzellik İçerik Üreticisi” seçildi.

Daddoa ayrıca, Taobao’da “K-Beauty Select Store” adlı çevrim içi mağazayı açan ilk Koreli güzellik influencer’ı olarak Kore kozmetik ürünlerinin doğrudan ihracatına katkı sağladı. 2016 sonunda sosyal medyaya ara vermeden önce Kore, Çin ve Güneydoğu Asya’daki birleşik kanal abone sayısı 2,7 milyona ulaştı.

2016’dan bu yana büyük ölçüde dijital platformlardan uzak kalan Daddoa, son videosunu yaklaşık dört yıl önce paylaşmıştı. Yerel basına göre, Seul’de üniversiteye başlamaya ve daha önce yoğun çalışma temposu nedeniyle yarım kalan eğitimine yeniden devam etmeye hazırlanıyordu.

Ailesinin isteği üzerine genç kadının ölüm nedeni kamuoyu ile paylaşılmadı.

