Heathrow Havalimanı'nda panik: Pistte çarpıştılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Virgin Atlantic'in boş bir uçağı, British Airways'in jeti ile çarpıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda, İngiltere merkezli havayolu şirketi Virgin Atlantic'e ait bir yolcu uçağı römorkör tarafından geri itilirken, yine bir İngiltere merkezli havayolu şirketi olan British Airways'in jeti ile çarpıştı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Virgin Atlantic havayolu şirketinin sözcüsü, uçakta kimsenin bulunmadığını söyledi. Şirketten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Boş uçaklarımızdan birinin kanat ucu, Londra'daki Heathrow havalimanının 3. Terminal'inde bulunan standdan çekilirken başka bir uçakla temas etti. Müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir. Bu süre zarfında Virgin Atlantic uçağında hiçbir müşterimizin bulunmadığını teyit edebiliriz. Tam ve kapsamlı bir soruşturma başlattık. Mühendislik ekiplerimiz şimdilik hizmet dışı bırakılan uçak üzerinde bakım kontrolleri gerçekleştiriyor."