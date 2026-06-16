G7 Zirvesi'nde dikkat çeken bir diplomasi kazası yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açık kalan mikrofonlara yansıyan konuşmaları, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkiler ve Ukrayna diplomasisine dair perde arkasını ortaya koyarken, Macron'un Trump ile yaptığı görüşmeyi "zorlu" olarak nitelendirmesi ve Zelenskiy'e "Bunu ben ayarlarım" diyerek destek sözü vermesi gündem oldu.

Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, küresel liderlerin ikili temaslarıyla devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan bir mikrofon kazasına sahne oldu.

Zirvenin yapıldığı Hotel Royal'in bahçesinde baş başa yürüyen iki liderin açık kalan mikrofonları, ABD Başkanı Donald Trump ile olan diplomatik ilişkilere dair değerlendirmelerini kaydetti.

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"TRUMP İLE GÖRÜŞME ZORLU GEÇTİ"

Sızdırılan kayıtlara göre İngilizce konuşan iki liderden ev sahibi Emmanuel Macron'un, bir gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı özel görüşmeyi kastederek, "Dün Başkan Trump ile görüşme çok zorlu geçti" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Diyaloğun devamında Macron, Zelenskiy'e Trump ile ikili bir görüşme planlayıp planlamadığını sordu. Zelenskiy'nin, pazar günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu yönde bir talepte bulunduğunu ancak görüşmenin henüz netleşmediğini belirtmesi üzerine Macron, "Tamam, bunu ben ayarlarım" diyerek devreye gireceğini ifade etti.

BRÜKSEL GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kayıtlarda ayrıca Macron'un, Ukraynalı mevkidaşını G7 Zirvesi'nde daha uzun süre kalması yönünde teşvik ettiği görüldü. Zelenskiy ise Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik başvurusu süreçleri nedeniyle Brüksel'de beklendiğini aktardı. İki lider, kendilerine yöneltilmiş kameraları ve mikrofonların açık olduğunu fark ettikten sonra seslerini alçaltarak fısıldaşmaya başladı.

TRUMP UKRAYNA OTURUMUNA GECİKMELİ KATILDI

Beyaz Saray yetkilileri zirve öncesinde Trump'ın Zelenskiy ile özel bir görüşme takvimi bulunmadığını açıklamıştı. Zirve esnasında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna oturumuna yaklaşık 50 dakika gecikmeli olarak katıldığı bildirildi. Toplantı salonuna Macron ve Zelenskiy'den sonra giriş yapan Trump'ın, oturum öncesindeki liderler arası temaslara katılmadığı, salonda ise Zelenskiy ile yalnızca ayaküstü kısa bir görüşme gerçekleştirdiği gözlemlendi.

ZİRVEYE HANGİ ÜLKELER KATILDI?

15-17 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, dünya siyasetinin en önemli isimlerini bir araya getirdi. Ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ağırladığı zirveye ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Kanada Başbakanı Mark Carney, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni katıldı. Davetli liderler arasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yer alırken, Avrupa Birliği'ni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı António Costa temsil etti. Zirve boyunca küresel ekonomi, Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD-İran mutabakatı başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alındı.

TÜRKİYE DAVET ALMADI

Rusya Dışişleri Bakanı'nın "Türkiye, Ukrayna krizinde başından beri çok önemli bir ara buluculuk rolü oynamak istiyor. Belki Sayın Fidan da bu davet iddialarından haberdardır. Hakan Bey, soruyorum Ukrayna meselesiyle ilgili G20 veya G7 kapsamında görüşme yapmak üzere sizi Paris’e davet ettiler mi? Size böyle bir resmi davet ulaştı mı?" sorusuna cevap veren Dışişleri Bakanı Fidan davet almadıklarını açıkladı.

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