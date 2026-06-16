2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından sahadaki mücadele kadar sosyal medyada yayılan bazı görseller de gündem oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun iki Avustralyalı futbolcunun arasında kaldığını gösteren ve büyük boy farkını öne çıkaran fotoğraf kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Görselin paylaşılmasıyla birlikte birçok kişi fotoğrafın gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı.

Dünya Kupası'nın ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Takım'da teknik heyet ve futbolcular, rakibin fiziksel üstünlüğüne dikkat çekmişti. Bu açıklamaların ardından dolaşıma giren fotoğraf, mağlubiyetin nedenlerinden biri olarak gösterilen boy farkı tartışmalarını daha da büyüttü. Peki, viral olan fotoğraf gerçek mi? Kerem Aktürkoğlu'nun boyu kaç cm?

Viral olan fotoğraf.

KEREM AKTÜRKOĞLU BOY OLAYI NEDİR?

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin Avustralya'ya 2-0 yenildiği maçın ardından sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu'nun iki Avustralyalı savunmacının arasında kaldığını gösteren bir fotoğraf hızla yayıldı. Görselde Kerem'in rakip oyunculara göre oldukça kısa görünmesi nedeniyle "boy farkı" tartışmaları başladı.

Avustralya'nın uzun boylu savunma oyuncularının maç boyunca hava toplarında fiziksel üstünlük kurması tartışmaların merkezindeydi. Teknik direktör Vincenzo Montella da maç sonrası yaptığı açıklamada rakibin fiziksel yapısına dikkat çekmişti. Bunun üzerine paylaşılan fotoğraf kısa sürede viral olarak birçok kişi tarafından gerçek sanıldı.

Viral olan fotoğraf gerçek mi? Kerem Aktürkoğlunun Avusturalyalı oyuncularla boy farkı gündem olmuştu!

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AVUSTRALYALI OYUNCULARLA BOY FARKI GERÇEK Mİ?

Teyit.org tarafından yapılan analizlere göre boy farkının olduğu gerçek ancak sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan fotoğraf sahte.

Burgess, maçta 21 numaralı formayla oynadı.

Yapılan incelemelerde görselin yapay zeka ile üretildiği veya dijital olarak manipüle edildiği belirlendi. Fotoğraftaki forma numaralarının gerçek maç kayıtlarıyla uyuşmaması da fotoğrafın yapay zeka üretimi olduğunu destekledi. Görselde görülen bazı Avustralyalı oyuncuların forma numaraları maçta kullandıkları numaralardan farklı. Ayrıca fotoğraftaki bazı detaylar resmi maç görüntüleriyle örtüşmüyor.

Maçta Kerem Aktürkoğlu (sol), manipüle edilmiş görsel (sağ).

Görselde Aktürkoğlu'nun yanında 15 numaralı bir oyuncu görülüyor. Avustralya milli takımında 15 numaralı Kai Trewin maça hiç girmedi. Aktürkoğlu’nun sağında ise 19 numaralı oyuncu olarak Cameron Burgess gözüküyor. Fakat Burgess, maçta 21 numaralı formayla oynadı. Tüm bunların yanında görselde Aktürkoğlu’nun giydiği forma da milli takımın Avustralya maçında giydiğinden tamamen farklı.

OpenAI’ın yapay zeka tespit aracı.

Avustralya savunmasının gerçekten çok uzun oyunculardan oluştuğu biliniyor. Örneğin Avustralyalı stoperlerden Cameron Burgess yaklaşık 1.94 metre, Harry Souttar ise yaklaşık 1.98 metre boyunda.

Sahada fiziksel bir fark bulunuyor fakat viral olan fotoğraftaki ciddi boy farkını yansıtan görüntüler gerçek bir maç karesine ait değil.

Viral olan fotoğraf gerçek mi? Kerem Aktürkoğlunun Avusturalyalı oyuncularla boy farkı gündem olmuştu!

KEREM AKTÜRKOĞLU BOYU KAÇ CM?

Kerem Aktürkoğlu'nun boyu 172 cm olarak biliniyor.

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