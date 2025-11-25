Güneş Sistemi'nde insanların her an karşılabileceği küçük kara delikler bulunuyor. Peki "Bir insan kara delik ile karşılaşsa neler yaşanır?". Bilim insanları cevapladı.

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nde insanların her an karşılaşabileceği gizli kara delikler bulunduğunu açıkladı. "İlkel" olarak adlandırılan bu kara deliklerin kütlelerinin oldukça değişken olduğu belirtildi. Buna göre karadeliklerin bazıları bir ataçtan 100 bin kat daha küçükken kimileri Güneş'in 100 katı büyüklüğüne ulaşıyor.

ABD’de yer alan Vanderbilt Üniversitesi'nden fizikçi Profesör Robert Scherrer Uluslararası Modern Fizik Dergisi'nde yayımlanan makalesinde ilkel bir kara deliğin kütle çekim kuvvetinin çok güçlü olduğunu ve bunun insan vücudunda yıkıcı etkileri olacağını ortaya koydu.



Profesör Scherrer, “Asteroit büyüklüğünde veya daha büyük olan bir ilkel kara delik, sizi içerisine alırsa bu ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olur. Kütle çekim kuvveti, insan beyin hücrelerinin içten dışa parçalamaya başlar.” dedi. Diğer taraftan, Profesör Scherrer'in hesaplamaları muhtemel bir kara delik karşılaşmasında öldürme ihtimali en yüksek olan şeyin kütle şok dalgası olduğunu gösterdi.

Ancak, “Yaklaşık 140 milyar ton kütleye sahip bir kara delik, 0,22 kalibrelik bir tüfeğin namlu çıkış enerjisine eşdeğer bir şoka neden olabilir ve bu da ölümcül olabilir. Gelgit kuvvetlerinin ölümcül olabilmesi için kara deliği yaklaşık yedi trilyon tonluk bir kütleye sahip olması gerekir” diyen Profesör Scherrer insanların böyle bir kara delikle karşılaşmasının muhtemel olmadığını belirtti. Profesör Scherrer, “Daha küçük bir ilkel kara delik içinizden her an geçebilir ve siz onu fark etmezsiniz bile. Bu kara deliklerin yoğunluğu çok düşü.” diyerek sözlerine devam etti.

Bilim insanları, kara deliklerin insan vücudu üzerindeki etkilerini açıkladı



İNSANLAR BİR KARA DELİĞİ DÜŞSE NELER YAŞANIR?

Scherrer’in makalesinde yer alanlara göre kara delikler, ışığın bile çekim gücünden kaçamayacağı kadar yoğun bir maddeden oluşuyor. Bir insanın bu madde ile karşılaşması halinmde yüksek çekim kuvveti nedeniyle, “spagetifikasyon”(kara delikte gerilme nedeniyle ince ipliklere ayrılmak) geçireceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Scherrer, kara deliğin yaydığı yoğun radyasyonun bir insanı güçlü X ışınlarına maruz bırakacağını ve bedeninin uzamasına neden olacağını belirtti. Uzayan beden ise kara deliğe yaklaştıkça da insanın zaman algısı tamamen değişecek. Zaman genişlemesi adı verilen bir süreç nedeniyle, insanın zamanda yolculuğu neredeyse duracak.

AYŞEGÜL DAHİ

