Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Venedik, turist yoğunluğuyla mücadele kapsamında aldığı önlemleri genişletmeye hazırlanıyor. Mayıs ayında belediye başkanı seçilen Simone Venturini, günübirlik ziyaretçilerden alınan giriş ücretinin belirli günlerde 30 ila 50 euro arasında artırılmasını öngören bir teklif üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

İtalya’nın en çok turist çeken şehirlerinden Venedik’te günübirlik ziyaretçiler için uygulanan giriş ücretinin 50 euroya kadar çıkarılması gündemde. Yeni Belediye Başkanı Simone Venturini, özellikle turist yoğunluğunun zirve yaptığı dönemlerde ziyaretçi sayısını azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

Venedik, 2024 yılında yoğun turist akışının yaşandığı 29 gün boyunca giriş ücreti uygulayarak dünyada bu sistemi hayata geçiren ilk turistik şehir olmuştu. İlk etapta 5 euro olarak belirlenen ücret, 2025 yılında 54 güne çıkarılmış ve son dakika rezervasyonu yapan günübirlik ziyaretçilerden iki kat ücret alınmaya başlanmıştı. Bu yıl ise uygulama 60 günü kapsıyor.

Yetkililer, giriş ücretinin ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş sağlamadığını kabul etse de uygulama ilk yılında belediyeye 2,4 milyon euro gelir kazandırdı. Venedik yönetimi, elde edilen gelirin şehrin korunması ve bakım çalışmalarında kullanılacağını belirtiyor.

Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği o şehirde yeni dönem! Giriş bedeli cep yakacak

İTALYA HÜKÜMETİNİN ONAYINDAN GEÇMESİ GEREKİYOR

Guardian’ın aktardığına göre, yeni düzenleme kapsamında, belirli tarihlerde ziyaretçi sayısının önceden belirlenen eşikleri aşması halinde ücretlerin artırılması planlanıyor. Teklifin hayata geçebilmesi için İtalya hükümetinin onayı gerekiyor.

Giriş ücretini ödeyen ziyaretçilere çevrim içi işlem sonrasında bir QR kod veriliyor. Bu kod, Venezia Santa Lucia Tren İstasyonu başta olmak üzere şehrin ana giriş noktalarında görev yapan denetim ekiplerine gösteriliyor. Şehirde en az bir gece konaklayan turistler, Veneto bölgesinde yaşayan ziyaretçiler ve 14 yaş altındaki çocuklar ise uygulamadan muaf tutuluyor.

"YEREL HALK VE ZİYARTETÇİLER ARASINDA DENGE KURMAK İSTİYORUZ"

Venturini, giriş ücretinin şu anda günlük ziyaretçi sayısını kontrol etmeye yönelik en etkili araç olduğunu belirterek, “Yerel halkın, çalışanların ve ziyaretçilerin ihtiyaçları arasında yeni bir denge kurmak istiyoruz. Bu nedenle yoğun günlerde sistemi daha etkili hale getirecek bir model üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği o şehirde yeni dönem! Giriş bedeli cep yakacak

Belediye yönetimi, giriş ücretlerinden elde edilen gelirlerin şehir hizmetlerinin finansmanında kullanılacağını ve yıllık bakım maliyeti 100 milyon euroyu aşan, su üzerine kurulu tarihi kentin korunmasına katkı sağlayacağını vurguluyor.

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