2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'ın rakibi, tarihi galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Paraguaylı futbolcu Julio Enciso, kendileri hakkında gerçeği yansıtmayan yorumlar yapıldığını söylerken, Matias Galarza ise "Her zamankinden daha çok Paraguaylıydık" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında uzun süre 10 kişi oynayan Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve 2'de 0 çekerek turnuvaya beklenmedik bir şekilde veda etti. Kupadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden ay yıldızlılar, Paraguay karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrılarak gruptaki son maç öncesi tur umutlarını yitirdi. Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da Los Angeles'ta lider ABD ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile karşılaştığı maçta yeni kural ilk kez uygulandı. İlk yarının uzatma anlarında yaşanan pozisyon sonrası çıkan tartışmada Miguel Almiron, Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söyledi. Hakem Ivan Barton, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Almiron'a kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ardından Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro ve oyuncular Julio Enciso ile Matias Galarza açıklamalarda bulundu.

Paraguay Milli Takımı

"HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK PARAGUAYLIYDIK"

Karşılaşmanın 65'inci saniyesinde Paraguay'a 3 puanı getiren golü atan Matias Galarza, galibiyet sevincini "Bugün hayatımın en güzel günü. Unutulmaz bir gün yaşadık, bize güvenen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Bugün her zamankinden daha çok Paraguaylıydık" ifadeleriyle gösterdi.

Matias Galarza

"GERÇEĞİ YANSITMAYAN BİR ÇOK ŞEY SÖYLENİLDİ"

Paraguay'ın 22 yaşındaki oyuncusu Julio Enciso'da galibiyeti "Öncelikle takım arkadaşlarıma ortaya koydukları büyük mücadele için teşekkür etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz." sözleriyle kutladı.

Açıklamaların devamında, kendileri hakkında yapılan yorumlara değinen Enciso, "Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi. İnsanlar bazen olayları farklı değerlendirebiliyor ancak gerçekler tamamen farklıydı. Bizi destekleyen herkesten tek isteğim, bize inanmaya ve destek vermeye devam etmeleri." şeklinde konuştu.

Paraguay Teknik Direktorü Gustavo Alfaro ve Julio Enciso

"EN GÜZEL GECELERİMDEN BİRİ"

Paraguay Teknik Direktorü Gustavo Alfaro da, A Milli Takım karşısında aldıkları 1-O'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Alfaro, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık ve oyuncular bana antrenörlük kariyerimin en güzel gecelerinden birini yaşattılar." dedi.

Sözlerine devam eden Gustavo Alfaro, "Eğer biri size "Paraguay öldü" derse şüphe duyun. Hemen inanmayın. En kötü yenilgi, kendine olan inancını kaybetmektir. Oyuncularım, bugün hazırdılar ve bir finale çıkacaklarını biliyordum." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası