Hindistan’ın Odisha eyaletinde bir vatandaş, hayatını kaybeden ablasının bankadaki parasını çekebilmek için alışılmadık bir yönteme başvurdu. Bankacıların hesap sahibini görmek istemeleri üzerine ablasının mezarını kazıp iskeletini getiren adam, görenleri şaşkına çevirirken ekipleri harekete geçirdi.

Hindistan'ın Dianali köyünde yaşayan 50 yaşındaki Jeetu Munda, 26 Ocak 2026’da hayatını kaybeden 56 yaşındaki ablası Kalra Munda’nın hesabında bulunan 20 bin rupiyi (yaklaşık 9 bin 500 TL) çekmek için bankaya başvurdu. Söz konusu paranın, ablasının sığır satışından elde ettiği gelir olduğu belirtildi.

HESAP SAHİBİNİ BİZZAT GÖRMEK İSTEMİŞLER

Bankacılık işlemleri ve gerekli yasal prosedürler hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan adam, defalarca bankaya gitmesine rağmen işlemleri tamamlayamadı. Munda’nın iddiasına göre banka yetkilileri, paranın çekilebilmesi için hesap sahibinin bizzat getirilmesi gerektiğini söyleyerek ölüm bilgisini dikkate almadı.

Hindistanda akılalmaz olay! Hesap sahibi olmadan veremeyiz dediler, ablasını mezardan çıkarıp getirdi

MEZARI KAZDI, ABLASININ İSKELETİNİ BANKAYA GÖTÜRDÜ

Ne yaptıysa parayı çekemeyen çaresiz adam, ablasının ölümünü kanıtlamak amacıyla mezarını açarak iskeleti bankaya götürdü. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Polis yetkilileri yaptıkları açıklamada, Jeetu Munda’nın okuma yazma bilmeyen bir kabile mensubu olduğunu ve süreci doğru şekilde anlayamadığını belirtti. Olayın ardından gerekli müdahale yapılırken, ablanın naaşı yeniden gömüldü. Ayrıca yetkililer, sürecin doğru şekilde yürütülmesi için Munda’ya destek sağlanacağını ifade etti.

KENDİSİNİ KANITLAMAK İÇİN YAPMIŞ

Olayın ardından açıklamalarda bulunan adam, kendisine ‘hesap sahibini getirmesi gerektiğini söylediklerini’ belirtti. Bankacılara ablasının öldüğünü söylediğini, ancak kendisini dinlemediklerini belirten Munda, durumu kanıtlamak için mezarı kazdığını anlattı. Sosyal medyada geniş yankı bulan olaya kullanıcılardan da yorum yağdı.

