Hindistan’da turistik bölgelerde yaşayan maymunlar, çaldıkları eşyaları yiyecek karşılığında geri vererek dikkat çeken bir “takas sistemi” geliştirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

Hindistan’da bir maymunun bir turistten cep telefonunu çalıp kısa süre sonra yiyecek karşılığında geri vermesi sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan ilginç olay, çevredeki insanların hem paniklemesine hem de gülmesine neden oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde maymunun telefonu aldıktan sonra hızla uzaklaşıp güvenli bir noktaya geçtiği görülüyor. Kısa süreli şaşkınlığın ardından çevredeki kişilerden biri maymuna meyve atarken, hayvanın yiyeceği alır almaz telefonu yere bırakarak uzaklaştığı kaydediliyor.

Hindistanda akıllara durgunluk veren olay! Ticaret yapan maymun gündem oldu

ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

Uzmanlar, bu davranışın tesadüf olmadığını belirtiyor. Turistik bölgelerde yaşayan maymunlar zamanla insanların hangi eşyalara değer verdiğini öğreniyor. Telefon, gözlük ve çanta gibi eşyaları alarak insanların dikkatini çekmeyi ve karşılığında yiyecek elde etmeyi alışkanlık haline getiriyorlar.

Bölgede yaşayanlar da bu duruma alışkın. Maymunların kalabalık yerlerde aniden ortaya çıkıp eşyaları kaptığı, ardından ulaşılması zor yerlere çıkarak beklediği biliniyor. Bu durumda eşyayı geri almak isteyen kişiler genellikle yiyecek vererek çözüm buluyor.

Bazı bölgelerde giderek yaygınlaşan bu davranış, hayvanların çevrelerine ne kadar hızlı uyum sağladığını gösteriyor. Uzmanlar, bu durumun maymunların öğrenme ve problem çözme becerilerinin gelişmişliğine işaret ettiğini vurgularken, insanlarla yaban hayatı arasındaki temasın daha dikkatli yönetilmesi gerektiğini belirtiyor.

