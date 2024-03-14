Hollanda'da seçimi kazandı ama başbakan olamadı

Hollanda'daki seçimlerde en yüksek oyu alan ırkçı Geert Wilders, koalisyon için görüştüğü ortaklarından gerekli desteği alamadı. Wilders, sosyal medyadan yaptığı açıklamada başbakan olamayacağını duyurdu.

Hollanda'da kasım ayında gerçekleştirilen seçimlerde partisi PVV ile en yüksek oyu alan ırkçı Geert Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başbakan olamayacağını duyurdu. Wilders'ın başbakan olamamasının sebebi, koalisyon için görüştüğü ortaklarından gerekli desteği alamaması.

İlerleyen saatlerde bir paylaşım daha yapan Wilders, bir gün Hollanda'nın başbakanı olacağına inandığını belirtti ve "Daha da çok Hollandalının desteğiyle olacağım. Yarın değilse de sonraki gün. Milyonlarca Hollandalının sesi duyulacak" dedi.