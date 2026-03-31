Orta Doğu’daki savaşın küresel etkileri sağlık sektöründe de hissedilmeye başlandı. İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi NHS’in başındaki isim Jim Mackey, ülkede bazı yaygın ilaç ve tıbbi malzemelerin tükenme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI DİREKT ETKİLEDİ

LBC Radyo’ya konuşan Mackey, özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kriz nedeniyle tedarik zincirlerinde ciddi aksamalar yaşandığını belirtti. İran’ın bölgedeki geçişleri kısıtlaması ve sevkiyatların daha uzun rotalara yönlendirilmesi ilaç ve ekipman teslimatlarını doğrudan etkiliyor.

BAZI İLAÇLAR TÜKENMEK ÜZERE

“Gerçekten endişeliyiz” diyen Mackey, bazı ürünlerde stokların yalnızca haftalarla sınırlı olduğunu, hatta belirli kalemlerde bu sürenin “günlere kadar düşebileceğini” ifade etti. Eldiven, enjektör gibi temel tıbbi malzemelerin yanı sıra ağrı kesiciler, antidepresanlar ve hormon tedavisinde kullanılan ilaçların da risk altında olduğu belirtiliyor.

İngiltere’de eczaneler bu yıl boyunca özellikle aspirin, kodein ve ko-kodamol gibi yaygın ağrı kesicilerde tedarik sıkıntısı yaşadı. Ayrıca cilt kanseri tedavisinde kullanılan Efudix gibi bazı özel ilaçların bulunmasında da zorluklar dikkat çekti.

MALİYET VE LOJİSTİK NEDENLER

Sağlık otoriteleri, tedarik zincirindeki kırılganlığın son 12-18 ayda yaşanan küresel şoklarla daha da arttığını vurgularken, mevcut stokların uzun süreli krizlere dayanacak seviyede tutulmasının maliyet ve lojistik nedenlerle mümkün olmadığını belirtiyor.

Öte yandan Ulusal Eczacılar Birliği yetkilileri, henüz doğrudan savaş kaynaklı bir ilaç kıtlığı yaşanmadığını ancak fiyatlarda görülen ani artışların yaklaşan sorunların habercisi olabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki uzun süreli bir aksamanın yalnızca ilaç tedarikini değil; enerji fiyatları, enflasyon ve temel ürün maliyetleri üzerinde de ciddi baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

HÜKÜMET: RESMİ BİR TESPİT YOK

İngiliz hükümeti ise şu aşamada Orta Doğu’daki çatışmalara bağlı resmi bir ilaç kıtlığı tespit edilmediğini açıkladı. Yetkililer, sağlık tedarik zincirinin yakından takip edildiğini ve olası krizlere karşı önlemlerin devrede olduğunu belirtiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası