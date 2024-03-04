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Huzurevinde yangın: 4 ölü, 21 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir huzur evinde yangın çıkması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Bedburg-Hau bölgesinde bir huzur evinde yangın çıktı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede binaya yayıldı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Binadan tahliye edilen diğer 46 kişinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Alevlerin olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yangında yaralanan bir itfaiyeci ve polis memurunun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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