İhtilafın giderilmesi için müzakerelere başlamaya hazır! 60 günlük ateşkese hızlıca varılmalı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takasını içeren anlaşma önerisinde ihtilaflı noktaları giderilmesi için müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Mısır ve Katar ise Gazze'de 60 günlük geçici ateşkese hızlıca varılması için çağrı yaptı.

Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump’ın garantörlüğünde sunulan ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın cevabını "kabul edilemez" bulduğunu açıklamıştı. Hamas'tan ihtilaflı noktaların görüşülmesi için "müzakere hazırız" açıklaması geldi.

"İNSANİ TRAJEDİNİN SONA ERMESİ İÇİN MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Witkoff'un önerisindeki ihtilaflı noktalarda bir anlaşmaya varılması, Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerinin tamamen geri çekilmesi için dolaylı müzakerelere derhal başlamaya hazır olduğunu bildirdi. Hamas, ayrıca Katar ve Mısır'a ateşkese yönelik çabaları için teşekkür etti.

ABD, HAMAS'IN ATEŞKES ÖNERİSİNE VERDİĞİ CEVABA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hamas, Witkoff'un 60 günlük geçici ateşkesi içeren önerisinden müzakerelerin 60 günü aşması halinde geçici ateşkesin de buna uygun olarak uzatılacağına ve geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermemesi nedeniyle memnun olmamıştı.

Hamas, dün söz konusu öneriye verdiği cevapta Gazze Şeridi'nde hayatta olan 10 esir ile 18 esirin cenazesinin İsrail'e teslim edileceğini, karşılığında ise İsrail'in belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacağını ifade etmişti. Witkoff, Hamas'ın cevabına tepki göstererek, "Hamas'ın öneriye cevabı kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

MISIR VE KATAR'DAN 60 GÜNLÜK ATEŞKES İÇİN ÇAĞRI

Mısır ve Katar, Gazze'de, İsrail ile Hamas arasında 60 günlük geçici ateşkes anlaşmasına en kısa sürede varılmasını ve bunun da kalıcı ateşkese dönüşmesini istediğini belirtti.

Katar ve Mısır'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 60 günlük ateşkes önerisi ve ateşkes müzakerelerine ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "tüm tarafların sorumlu bir şekilde hareket etmesi, Gazze'deki krizi sona erdirmek için arabulucuların çabalarını desteklemesi ve böylece bölgeye istikrar ve sükunetin geri getirilmesi" çağrısı yapıldı.