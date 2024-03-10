İki ülkede ramazan ayı salı günü başlayacak! Oruç süreleri arasındaki fark 3 saati aşacak

Arap ülkelerinin 8'inde ramazan ayı yarın başlıyor. Ürdün ve Umman’da ise ramazan ayı salı günü başlayacak. En uzun oruç İzlanda'da, en kısa oruç ise Şili' ile Yeni Zelanda'da tutulacak.

Bugün Türkiye de dahil birçok ülkede ramazan ilk sahurla beraber başlamış olacak.

Ancak Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), ramazan ayı hilalin görülmesi ile yarın başlıyor.

İKİ ÜLKE SALI GÜNÜ RAMAZAN AYINA GİRECEK

Ürdün ve Umman’da ise hilalin net şekilde görülmemesi nedeniyle ramazan ayı salı günü başlayacak. Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Endonezya ve Malezya'da da hilalin görülmesine bağlı olarak ramazanın ilk oruç gününün 12 Mart olacağı tahmin ediliyor.

EN UZUN ORUÇ 16 SAATİ AŞACAK

Öte yandan bu yıl 30 gün sürecek ramazan ayının, gece ve gündüzün eşitlenmeye başladığı 20 Mart bahar ekinoksuna denk gelmesi oruç süresinde de 3 buçuk saatin üzerinde bir fark oluşturacak.

Ramazanın son günü en uzun oruç İzlanda'nın Reykjavik kentinde 16 saat 36 dakika ile en kısa oruç ise aynı gün Şili'nin Punta Arenas bölgesi ile Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 12 saat 51 dakika ile tutulacak. Dünya genelinde oruç tutma süreleri arasındaki fark 4 saati geçmeyecek.

Türkiye'de ilk iftar Iğdır'da, son iftar ise Çanakkale'de yapılacak.

TÜRKİYE'DE EN UZUN ORUÇ SİNOP'TA

İlk gün Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Ramazanın ilk gününde oruç süreleri dünya genelinde ortalama şu şekilde olacak:

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Müslümanlar, 13 saat 52 dakika; Norveç’in başkenti Oslo’da 13 saat 51 dakika; İsveç'in Stockholm kentinde 13 saat 49 dakika; Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’ta 13 saat 47 dakika; Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta 13 saat 41 dakika; Rusya'nın başkenti Moskova'da 13 saat 40 dakika oruç tutacak.

Hollanda'nın Amsterdam, Polonya'nın Varşova, İngiltere'nin Londra, Kazakistan'ın Astana ve Belçika’nın Brüksel, Fransa'nın Paris, İsviçre'nin Zürih, Romanya'nın Bükreş, Kanada'nın Ottowa, Bulgaristan'ın Sofya, İtalya'nın Roma, İspanya'nın Madrid, Bosna-Hersek'in Saraybosna şehirlerinde yaklaşık 13 saat 30 dakika oruç tutulacak.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 13 saat 35 dakika; ABD’nin başkenti Washington’da 13 saat 29 dakika; Endonezya’nın Cakarta kentinde 13 saat 27 dakika; Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Portekiz’in başkenti Lizbon’da ve Japonya’nın başkenti Tokyo’da Müslümanlar 13 saat 20 dakika; Çin’in başkenti Pekin’de 13 saat 22 dakika; Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde 13 saat 21 dakika; İran’ın başkenti Tahran’da, Afganistan’ın başkenti Kabil’de, Irak’ın başkenti Bağdat’ta ve Sri Lanka'nın başkenti Kolombo’da 13 saat 19 dakika; Fas, Lübnan, Suriye, Filistin, Mısır, Kuveyt ve Pakistan'da 13 saat 18 dakika oruç tutulacak.