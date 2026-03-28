Ankara, NATO’nun güney kanadını korumak için Adana’da dev bir kolordu kuruyor. İngiliz medyası, Türk generalin komuta edeceği karargah için atamaların şimdiden yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’nın bölgesel caydırıcılığını artıracak kritik bir hamleyi duyurdu. NATO’nun güney kanat savunma planları kapsamında Türkiye’de çok uluslu bir kolordu kurulması kararlaştırıldı. MNC-TUR adı verilen bu yeni askeri yapının merkezi olarak Adana belirlendi. Bir Türk generalin komuta edeceği dev karargahın 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Bakanlığımız tarafından, 2023'te NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargahı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması emredilmiş ve bu niyetimiz 2024'te NATO'ya beyan edilmiştir. Bu kapsamda, bir Türk general komutasında kurulması planlanan karargahın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6'ncı Kolordu Komutanlığı görevlendirilmiş, milli çekirdek kadrolara gerekli atamalar yapılmıştır.

Karargahın çok uluslu bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar NATO makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülmekte olup, NATO prosedürleri henüz tamamlanmadığından onay süreci devam etmektedir. Karargahın onaylanmış bir logosu da bulunmamaktadır. Bahse konu Kolordu Karargahının görevi, bölgesel planlar kapsamında, kendisine tahsis edilecek kuvvetlerin entegrasyonunu sağlayarak sorumluluk sahasında caydırıcılık ve savunma faaliyetlerini desteklemektir. Öte yandan, tehdit değerlendirmesi kapsamında hazırlanan NATO Güneydoğu Bölgesel Planı Müttefiklerce daha önceden onaylandığından, kurulması planlanan söz konusu Çok Uluslu Kolordu Karargahının bölgemizde meydana gelen son gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır." demişti.

İNGİLİZ BASINI: ATAMALAR YAPILDI

İngiltere merkezli Middle East Eye, kolordunun bir Türk generalin komutası altında olacağı ve ulusal çekirdek kadro atamalarının şimdiden yapıldığı söylendi.

İngiliz basını manşetlere taşıdı: Türkiye NATO’nun boşluğunu kapatacak

"İRAN VE İSRAİL GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ KARAR"

MEE'ye konuşan bir NATO yetkilisi, mevcut ABD-İsrail ve İran savaşlarıyla bir ilgisi olmadığını, kararın son dönemdeki gerginliklerden çok daha önce alındığına değindi.

"Onay sürecinin devam ettiğini ve NATO prosedürlerinin henüz tamamlanmadığını belirtmek önemlidir" şeklinde konuştu.

AKDENİZ VE RUSYA'YA KARŞI KALICI KALKAN

Emekli Tuğgeneral Hüseyin Fazla, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada bu yeni yapının NATO'nun savunma planlarındaki büyük bir boşluğu dolduracağını söyledi. Fazla, "Adana'da konuşlanmış çok uluslu bir kolordu ile ittifak, Türkiye'yi Rusya'ya ve Akdeniz'den kaynaklanan tehditlere karşı korumakla görevlendirilmiş kalıcı bir kolorduya sahip olacak. Söz konusu yeni yapı, İstanbul'daki hızlı konuşlanabilir birliklerden farklı olarak bölgeye kalıcı koruma sağlayacak" dedi.

NATO SAVUNMASINDAKİ BOŞLUKLARI TÜRKİYE KAPATIYOR

Çok uluslu kolordu, bir savaş anında müttefik kuvvetleri yönetecek ana komuta merkezi görevini üstleniyor. NATO'nun güney bölgesi savunma planı; Akdeniz, Güney Kafkasya, Karadeniz ve Kuzey Afrika gibi kritik bölgeleri içine alıyor.

İngiliz basını, "Ankara, İzmir'de NATO Müttefik Kara Komutanlığı'na ve İstanbul'da NATO Hızlı Dağılabilir Kolordusu'na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, ABD ve İspanyol askerlerini konuk eden İncirlik Hava Üssü’nün olduğu Adana’da bu yapıyı kurarak tüm dikkatleri üzerine çekecek.

Polonya'daki kolordu kuzey kanadını, Romanya'daki kolordunun ise doğu kanadını koruyor." şeklinde yorum yaptı.

6. KOLORDU EN MANTIKLI SEÇENEK

Uzmanlar, altyapısının hazır olması ve müttefik kuvvetlerle çalışma tecrübesi nedeniyle 6. Kolordu'nun seçilmesini en rasyonel karar olarak görüyor.

Emekli Tuğgeneral Fazla, "Türkiye bu planı gerçekleştirmek için çok fazla para harcamak zorunda kalmaz ve bu herkesin yararına olur" diyerek maliyet avantajını öne çıkardı.

NATO'NUN ASKERİ VARLIĞI VE ÜSLERİ

Şu anda Türkiye'de NATO'ya ait bir çokuluslu muharebe grubu görev almıyor.

Ancak ittifakın bölgesel emir-komuta zinciri ve hava savunma sisteminde kilit rol oynayan bazı tesisler Türkiye sınırları içinde yer alıyor.

NATO'nun web sitesinde yer alan haritada bu üslerden biri İzmir'deki Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM).

NATO bünyesindeki tüm kara kuvvetleri faaliyetleri LANDCOM yetkisinde bulunuyor. İttifakın sitesinde yer alan bilgi notuna göre bu tesis, "Norveç'in en kuzeyinden İtalya'nın güneyine ve Azorlar'dan Türkiye'nin doğusuna kadar tüm kara meseleleri" ile ilgileniyor.

LANDCOM'un yanı sıra İstanbul'daki Üçüncü Kolordu Komutanlığı'nda "NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kuvvetler Karargâhı" da bulunuyor.

Bu, farklı NATO müttefiklerinde yer alan benzer dokuz karargâhtan biri. Türkiye haricinde ikisi Fransa olmak üzere Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere'de de benzer üsler bulunuyor.

Dokuz karargah, ittifakın en önemli askeri oluşumlarından "Müttefik Reaksiyon Kuvveti" (ARF) adlı gücün parçası.

Türkiye'de bahsi geçen karargâhlar haricinde NATO'nun Balistik Füze Savunması (BMD) adlı savunma ağı için erken uyarı sistemi görevi gören Kürecik Radar Üssü de bulunuyor.

Mart'ta Türk hava sahasına girdiği tespit edilen balistik mühimmat, bu savunma sistemi çerçevesinde Doğu Akdeniz'de konuşlu deniz unsurlarında fırlatılan önleyici füzeler ile etkisiz hale getirildi.

NATO, Türkiye'deki varlığının yanı sıra Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı ve 2022'de Ukrayna'yı işgal girişiminden bu yana doğu kanadındaki askeri varlığını da oldukça artırdı.

Rusya ve Belarus sınırında bulunan çokuluslu muharebe gruplarının sayısı dörtten sekize yükseltildi.

NATO'nun kuzeyden güneye Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da olmak üzere toplam sekiz çokuluslu muharebe grubu bulunuyor.

Ayrıca Ukrayna'nın işgalinden sonra NATO'ya katılan İsveç ve Finlandiya'nın da askeri güçlerinin ittifaka entegrasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Rusya ile geniş sınırı olan Finlandiya'nın kuzeyinde İsveç komutasında yeni bir muharebe grubu kurulması planlanıyor.

NATO'nun Mart 2022 verilerine göre doğu kanadında müttefiklerin ulusal orduları hariç 40 bin asker görev alıyor.

Ayrıca 100 bini aşkın ABD askeri de NATO bünyesinde Avrupa'nın farklı noktalarında konuşlanmış durumda.

