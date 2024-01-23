İngiliz gazeteci Myriam Francois canlı yayında kendine hakim olamadı, Gazze'yi görmezden gelen Batı'ya ateş püskürdü

23 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 17:23

İngiliz gazeteci ve film yapımcısı Myriam Francois, katıldığı SKY News yayınında, “Husiler ticari gemilere saldırdığı için enflasyon yükselecek” yorumunda bulunan sunucu ve konuğa, Batı’nın insanlıktan uzak tavrını çarpıcı sözlerle yüzlerine vurdu.

CEBİNİ DÜŞÜNEN BATI'YA SOĞUK DUŞ!

Sunucunun “Husilerin Kızıldeniz'deki bölgeyi elinde tutması nedeniyle yüz milyarlarca doların riske atıldığını söyleyen pek çok kişi var.” sözleri sonrası sessiz kalamayan Francois, “Soykırıma uğrayan Filistinlileri desteklemek için sandallarla gelen birkaç adam, buna itiraz ediyor ve biz de dünyanın en fakir ülkelerinden birini bombalıyoruz. Amazon paketleriniz geciktiği için çok üzgünüm.

Soykırım var çocuklar, soykırım. Batı'nın dünyada kovboyculuk oynayamayacağını anlamaya başlaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların ülkelerini bombalayarak, uluslararası hukuku göz ardı ederek ve her eyleminizin bir sonucu olmasını bekleyerek etrafta dolaşamazsınız. Şu anda anestezi olmadan tedavi edilen çocuklar varken ticaret hakkında konuşmaya nasıl cüret edebiliriz?” dedi.

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDE YEMEN BOMBARDIMANI

ABD ve İngiltere, 11 Ocak'ta Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husilere ilk saldırılarını açıkladı.

Washington ve Londra, Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Sada, Hudeyde, Taiz ve Hacce kentlerini kapsayan saldırılarda 8 hedefin vurulduğunu belirtti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise ABD ve İngiltere'nin 11 Ocak'taki saldırılarda 73 hedefin vurulduğuna işaret ederek, Husi mensuplarından 5 kişinin öldürüldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını aktardı.

ABD güçleri, 17-18 Ocak'ta da Kızıldeniz'e saldırı amacıyla hazırlanan Husilere ait bazı balistik füzeleri imha eden saldırılar düzenlediğini açıkladı ancak detay verilmedi.