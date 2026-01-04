İngiltere ve Fransa, Suriye’de DEAŞ bağlantılı hedeflere operasyon düzenledi. Palmira bombalanırken, Şam’da roketlerin camiye isabet ettiği iddia edildi.

İngiltere ve Fransa hava kuvvetleri, Suriye’de “DEAŞ” bağlantılı hedeflere yönelik gece saatlerinde askeri operasyon düzenledi. Saldırıların adresi Palmira oldu. Hava harekâtında, daha önce DAEŞ tarafından kullanıldığı düşünülen yer altı silah deposu vuruldu.

PALMİRA’DA YER ALTI SİLAH DEPOSU HEDEF ALINDI

Operasyonda İngiltere ve Fransa’ya ait savaş uçakları görev yaptı. Palmira’daki hedefin, çok sayıda tünelle bağlantılı olduğu bilgisi paylaşıldı. İngiltere Savunma Bakanlığı, saldırıda Paveway IV güdümlü bombaların kullanıldığını açıkladı. İlk değerlendirmelerde hedefin isabet aldığı kaydedildi.

İngiltere ve Fransa’dan Suriye operasyonu! Peş peşe DEAŞ hedefleri vuruldu

TYPHOON SAVAŞ UÇAKLARI DEVREDE

Hava saldırısının, Voyager yakıt ikmal tankerinin desteğiyle havalanan Typhoon FGR4 tipi savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Operasyon öncesinde bölgede sivil yerleşim bulunmadığı, görev alan tüm uçakların güvenli şekilde üslerine döndüğü aktarıldı.

LONDRA AÇIKLAMA YAPTI

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, bu adımın Orta Doğu’da DAEŞ ve onun ideolojilerinin yeniden güç kazanmasını engellemeye yönelik bir kararlılık gösterdiğini söyledi. İngiltere’nin müttefikleriyle birlikte hareket etmeye devam edeceği mesajı verildi.

"ŞAM’A ROKETLER DÜŞTÜ, CAMİ HASAR GÖRDÜ"

Operasyonun ardından Suriye’nin başkenti Şam’dan da dikkat çeken haberler geldi. Yerel yetkililer, Mazzeh bölgesine üç roketin düştüğünü duyurdu. Roketlerden birinin Al-Muhammadi Camii’nin kubbesine isabet ettiği, bir diğerinin telekomünikasyon binasına, üçüncüsünün ise askeri havaalanı yakınına düştüğü açıklandı.

İngiltere ve Fransa’dan Suriye operasyonu! Peş peşe DEAŞ hedefleri vuruldu

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR

Suriye resmi haber ajansı, olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Devlet televizyonu ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, roketlerin aynı anda düştüğünü ve camide maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Suriye’de Palmira’dan Şam’a uzanan bu gelişmeler, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğini ortaya koydu.

