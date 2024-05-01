İngiltere'de okula saldırı: 3 kişi yaralandı

İngiltere'de bir ortaokulda 17 yaşındaki bir çocuk keskin bir nesne ile saldırı gerçekleştirdi. Üç kişinin yaralandığı olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Çekya'nın başkenti Prag'daki bir üniversitede onlarca kişinin öldüğü silahlı saldırının üzerinden çok geçmeden Avrupa yeni bir okul saldırısıyla gündeme geldi.

İngiltere’nin Sheffield kentinde The Birley Academy adlı ortaokulda saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 08.50 sıralarında “keskin bir nesne” ile gerçekleştirilen saldırıda biri çocuk 3 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.

SALDIRGAN 17 YAŞINDA

Açıklamada, 17 yaşındaki bir erkek çocuğun cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Saldırının meydana geldiği okul ve çevresi polis tarafından güvenlik kordonuna alındı.

SINIFLARIN KAPILARI KİLİTLENDİ

Öğrenci velileri yaptıkları açıklamada, olay sırasında çocuklarından sınıfların kapılarının kilitlendiğine ve masaların altına saklandıklarına ilişkin mesaj aldıklarını ifade etti. Olayın sona ermesinin ardından çocukların okuldan çıkarıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis saldırıda kullanılan keskin nesnenin ne olduğuna ilişkin ise açıklama yapmadı.