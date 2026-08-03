İngiltere'de Ulusal Polis Hukuk Veritabanı’na düzenlenen siber saldırı sonucunda, aralarında kolluk kuvvetleri ve kritik savunma personelinin de bulunduğu yaklaşık 114 bin kişinin kişisel verileri sızdırıldı. "ExfilSquad" adlı haraç odaklı siber suç grubu, çalınan hassas verileri karanlık ağda yayımladı.

İngiltere'de son bir hafta içinde kamu kurumlarını hedef alan üçüncü büyük siber saldırı gerçekleşti.

Güvenlik birimlerinin hukuki veri altyapısını sağlayan Ulusal Polis Hukuk Veritabanı'na giren siber korsanlar, polis memurları ile Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, Ulusal Suç Ajansı ve Kraliyet Savcılık Servisi personelinin görev yerlerini, tam isimlerini ve iletişim bilgilerini ele geçirdi.

Saldırının ardından 100 binin üzerinde polis memuru ile binlerce kritik kamu personelinin verileri karanlık ağda yayımlandı.

114 bin kişinin bilgileri çalındı! İngiltere'de Savunma Bakanlığı hacklendi

Sızdırılan listede yer alan yetkililer ve polis sendikaları, organize suçla mücadele eden memurların görev yeri ve iletişim bilgilerinin ifşa edilmesinin personeli doğrudan hayati riske attığı uyarısında bulundu.

114 bin kişinin bilgileri çalındı! İngiltere'de Savunma Bakanlığı hacklendi

SALDIRGANLAR KÜRESEL KURUMLARI HEDEF ALIYOR

Eğitim Bakanlığı'na düzenlenen ve 600 bini aşkın verinin sızdırıldığı saldırının da sorumlusu olan "ExfilSquad" isimli grubun, sistemleri kitlemek yerine doğrudan veri hırsızlığı yaparak şantaj odaklı çalıştığı belirlendi.

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