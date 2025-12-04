Irak, Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda bölge dengelerini sarsacak bir adım attı. DEAŞ ve El Kaide bağlantılı şahıslara yönelik terör listesine ilk kez Hizbullah ve Husileri de ekleyen Bağdat yönetimi, her iki yapının Irak’taki tüm mal varlıklarını “anında dondurma” kararı aldı.

Irak, Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda DEAŞ ve El Kaide bağlantılı kişi ve grupları kapsayan terör listesine Lübnan Hizbullahı ve Husileri de ekledi.

Irak Resmi Gazetesi Vakayi İrakiyye'de yayımlanan listeye göre kararın ardından Irak Merkez Bankası, listede yer alan tüm kişi ve yapıların taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını dondurdu.

17 KASIM KARARI'NDA NE VARDI?

Terör listesi, "Teröristlerin Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi"nin 17 Kasım 2025 tarihli kararına ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1373 (2001) sayılı kararına dayanıyor. Komite, kararın temelini 19 Mart 2025’te Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Ofisi tarafından sunulan rapora dayandırdı.

Irak Merkez Bankası’nın yazılı açıklamasında, kararın "2025 yılına ait 61 sayılı komisyon kararı" kapsamında alındığı aktarılırken, Malezya’nın talebinin de sürece dahil olduğu belirtildi. Açıklamada "DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı bir dizi kişi ve yapının mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor" denildi.

HİZBULLAH VE HUSİLER MAL VARLIĞI DONDURULDU

Yayımlanan listeye Hizbullah ve Husilerin de eklenmesi, iki yapının Irak’taki tüm finansal erişimini durma noktasına getirdi. Söz konusu uygulamanın, özellikle İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle artan bölgesel gerilimin gölgesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Başkent Sana’daki Husi güçlerinin daha önce düzenlediği Filistin’e destek protestoları, kararla birlikte yeniden gündeme taşındı.

LİSTE HATALI YAYIMLANDI: DÜZELTME GELECEK

Irak Merkez Bankası, yayımlanan listede Hizbullah ve Husilerle hiçbir terör ilişkisi bulunmayan bazı parti ve kuruluşların da yer aldığını açıkladı. Söz konusu yapıların listeye eklenmesinin, listenin "gerekli düzeltmeler yapılmadan" yayımlanmış olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Resmi Gazete’deki listenin güncelleneceği ve DEAŞ ile El Kaide bağlantısı bulunmayan parti ve kuruluşların listeden çıkarılacağı duyuruldu.

