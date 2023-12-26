Irak'tan ABD'ye sert kınama! 'Kimseye izin vermeyeceğiz'

26 Aralık 2023 17:06 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:22

Irak Başbakanlığından, ABD'nin Irak topraklarındaki İran destekli Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah'ına gerçekleştirdiği saldırıya kınama geldi. Yayınlanan yazılı açıklamada, “Irak hükümeti, güvenlik güçleri, anayasal kurumları ve yasal otoriteleri aracılığıyla yabancı diplomatik misyon karargahlarına ve dost ülkelerden gelen askeri danışmanların bulunduğu yerlere yönelik saldırılara kararlı bir şekilde karşılık vereceğini belirtiyor. Daha önce düşmanca eylemler olarak nitelendirdiğimiz bu tür saldırılar, Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte ve hiçbir gerekçeyle kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda Irak hükümeti, bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen ve bu eylemi bir ‘tepki’ olarak meşrulaştıran ABD tarafının Irak askeri bölgelerini hedef almasını kınıyor” ifadelerini kullandı.

'DÜŞMANCA BİR DAVRANIŞ'

Irak hükümeti, ABD’nin hava saldırısı sonucu 1 Irak askerinin öldüğünü ve aralarında sivillerin de bulunduğu 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının “düşmanca bir davranış” olduğu, ABD'nin ikili ilişkileri iyileştirme niyetine ters düşen bir hamle olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Her şeyden önce bu, Irak'ın egemenliğinin kabul edilemez bir ihlalidir. Güvenlik güçlerimiz ülke genelinde güvenlik ve istikrarı sağlamayı başararak artık Irak ulusal güvenliğine tehdit oluşturmayan terör örgütü DEAŞ çetelerine karşı zafer elde etmiştir. Bu nedenle bu zaferin kazanımlarını korumak, güvenliğimizin ve stratejik önceliklerimizin merkezinde yer alıyor. Bu başarıyı kimsenin baltalamasına izin vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

ABD'DEN MİSİLLEME

Dün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentinde, DEAŞ karşı koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse gerçekleştirilien saldırıda 1'i ağır olmak üzere 3 ABD askeri yaralanmıştı. Saldırıyı, İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah'ı üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise Savunma Bakanlığına misilleme emri vermişti. Talimat üzerine ABD güçleri Kataib Hizbullahı ve diğer gruplara hava saldırısı düzenlemişti.

Kataib Hizbullah, İran tarafından desteklenen Haşdi Şabi güçlerinin parçası Şii paramiliter bir grup olarak varlık gösteriyor.