ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in dondurulan 24 milyar dolarlık İran varlığını Körfez ülkelerine hasar tazminatı olarak dağıtma planı hakkında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı SözcüsünBekayi, 'ABD yaptırımlarını derhal durdurmak ve varlıklarımızı serbest bırakmak zorundadır' dedi

İran müzakere heyeti sözcüsü ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi Pazar günü Tahran'da CNN'in muhabiri Frederik Pleitgen ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

"WASHİNGTON'IN İSTİKRARSIZ YAKLAŞIMI SÜRECİ BALTALIYOR"

Dolaylı mesajlaşma trafiğinin Pakistanlı arabulucular aracılığıyla sürdüğünü açıklayan Bekayi'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Bu yönetimle müzakere etmenin ana sorunu, çok sayıda değişken tutumla, sürekli değişen hedeflerle, farklı açıklamalarla ve farklı yetkililerin çelişkili sözleriyle karşı karşıya kalmak zorunda olmanızdır; bu da tüm süreci çok zahmetli hale getiriyor."

Müzakere masasında aşılması gereken birçok uyuşmazlık konusu olduğunu kabul eden Sözcü Bekayi, çözüm noktasına ilişkin şunları sıraladı:

"Müzakerelerde birkaç anlaşmazlığımız var, ana konu ise Amerika'nın İran'ın haklarını, zenginleştirme hakkı da dahil olmak üzere kabul etmesidir. Oldukça fazla pürüzlü nokta vardı ama asıl mesele, Amerikalıların İran’ın haklarını tanımak zorunda olduklarını anlamalarıdır. Buna uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamında barışçıl nükleer zenginleştirme hakkı da dahil. Aynı zamanda, dondurulmuş varlıklarımızdan bahsederken bize hiçbir taviz vermeyecekler."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD basınına konuştu

VARLIKLARIN İADESİ ŞARTI

İddialara göre Washington, dondurulan İran varlıklarını Tahran'ın saldırılarından etkilenen Körfez ülkelerinin yeniden inşası ve geçmiş hasarlarının onarımı için kullanmayı planlıyor.

İddialara göre Washington, dondurulan İran varlıklarını Tahran'ın saldırılarından etkilenen Körfez ülkelerinin yeniden inşası ve geçmiş hasarlarının onarımı için kullanmayı planlıyor. İran, ABD’nin yabancı bankalarda tutulan milyarlarca dolarlık dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını talep ederken, Sözcü Bekayi bu adımlara karşılık şu şartı öne sürdü:

"ABD yaptırımlarını derhal durdurmak zorundadır. Yaptırımlar ve dondurulmuş varlıklar söz konusu olduğunda, İran'ın varlıklarının serbest bırakılmasına ve İranlıların kullanımına açılmasına izin vermeleri yeterlidir."

"ATEŞKES KIRILGAN VE TEHLİKELİ BİR DÖNEMDE"

Nisan ayında devreye giren bölgesel ateşkesin Amerikan ordusu tarafından çiğnendiğini iddia eden Bekayi, sahadaki askeri risklerden bahsetti:

"Amerikalılar, ateşkesin uygulanmasından bu yana birkaç kez İran'ın ticaret gemilerini Hürmüz Boğazı ve açık sularda hedef aldı. Hem Hürmüz Boğazı’nda hem de açık denizde ticari gemilerimize saldırıyorlar. Bölge koşulları ve ateşkes çok kırılgan ve tehlikelidir ve bu durum, Amerika'nın bölge ve ateşkese karşı dikkatsiz yaklaşımının sonucudur. Durum çok istikrarsız ve çok tehlikeli ve bunların hepsi ABD’nin bölgeye ve temelde ateşkese karşı sorumlu olmayan yaklaşımı yüzünden."

İRAN SİLAHLI KUVVETLERİNDEN MİSİLLEME SİNYALİ

Bekayi, muhtemel bir askeri çatışma ihtimaline de değinen Sözcü, "İran silahlı kuvvetleri herhangi bir saldırı durumunda tüm güçleriyle karşılık verecektir. İran silahlı kuvvetleri herhangi bir saldırıya tüm gücüyle karşılık vermekte kararlıdır." dedi.

Buna karşılık ABD ordusu ise Körfez’de deniz taşımacılığına yönelik tehditleri engellemek adına savunma pozisyonunu koruyacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD basınına konuştu

MÜCTEBA HAMANEY'E ÖZEL MEKTUP

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da arabulucu rolündeki Pakistan'ın İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Naqvi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İran liderine hitaben kaleme aldığı özel mektubu Bakan Arakçi'ye iletti. İki bakan arasında yapılan heyetler arası görüşmede, İran-Pakistan ikili ilişkilerinin yanı sıra ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik sürecin son durumu detaylıca ele alındı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen ateşkes müzakereleri sürecinin Pakistan arabuluculuğunda sürdürüldüğü kaydedildi.

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