İran, Güney Azerbaycan’ı haritadan silmek istiyor

İran ateşle oynuyor. İran’ın kuzeyi ya da Güney Azerbaycan diye tarif edilen bölgede sandıktan Kürt adaylar çıktı. Bölgeyi Türksüzleştirmeyi hedefleyen İran, son seçimler ile bu hedefine bir adım daha yaklaştı

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ

İran’da geçtiğimiz cuma günü yapılan genel seçimlerde Güney Azerbaycan şehirlerinde yedi Kürt adayın meclise girmesi birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Seçim sonrası PKK bayraklı kutlamalar bölgede gerginliğe yol açarken tarihî Türk şehirlerinde ortaya çıkan tablo, Suriye’de Tel Abyat, Menbiç, Halep kırsalı, Kamışlı, Haseke ile Irak’ta Erbil, Musul ve hatta Kerkük’ün Türksüzleştirilip Kürt şehirlerine dönüştürme planının devamı olarak yorumlanıyor. Gazetemize konuşan İranlı araştırmacı akademisyen Hamid Sefidgar, İran tarihinin en düşük katılımlı seçimi olarak tarihe geçen 1 Mart seçiminin sonuçlar için “Kimin kazanacağı çok önceden belirlenen tipik İran tiyatrosu” ifadelerini kullandı.

Yaşananları daha önceden hazırlanan korsan harita planının devamı olarak nitelendiren Sefidgar, şunları kaydetti:

Bölgeyi Türksüzleştirme projesi yeni değil anacak geldiğimiz nokta yeni bir aşama. Batı Azerbaycan dediğimiz Urumiye, Sulduz, Maku gibi şehirlerde Kürt adayların kazanması normal şartlarda imkânsız bir durum. Fakat o sandıkların tamamı Türk oyu olarak sayılsa dahi sonuç değişmeyecekti. Urumiye’de Kürt adayların kazanmasını anlatabilecek herhangi bir saha gerçekliği, nüfus yapısı yok. Maku kırsalı artık PKK üssüne dönüştü. Hoy yine benzer durumda. Türk nüfusu düşük göstermek için bu yola başvurdular. Güney Azerbaycan gerçeğinden korkuyorlar. Plan belli, Türkiye ve Azerbaycan’a ‘PKK-Kürdistan kartını daha etkin kullanırız’ mesajı veriyorlar. Aynı tehdit Türk sınırı için olduğu kadar Karabağ ve hâlen işgal altındaki Batı Azerbaycan ve Zengezur için de geçerli.

AMAÇLARI TÜRKİYE’Yİ UĞRAŞTIRMAK

İranlı aktivist Elyar Makuyi ise sandık sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Tahran yönetimi Güney Azerbaycan’ı bölmek ve haritadan silmek için düğmeye bastı. Bölgede kirli ve son derece tehlikeli bir oyun oynanıyor. Reisi hükûmeti Batı Azerbaycan’ı Mukriyan olarak değiştirmeye çalışıyor. Türkler, demografik değişim şantajı ile karşı karşıya. İran istihbaratı ve Kürtler anlaştı. Tahran’ın planı, Güney Azerbaycan’ın nüfus ve siyasi gücünü kırmak ve bölgeden Türkleri kaçırmak. Urumiye Gölü’nü kurutmaları da aynı planın parçası. Türk şehirlerini Kürtleştirmek ve tıpkı Suriye’de olduğu gibi tampon bir Kürdistan tehdidi ile Türkiye’yi uğraştırmak istiyorlar. Hem Azerbaycan hem de Türkiye bu tehdidi görmek ve yeni bir Suriye sınır tehlikesi yaşamak istemiyorsa gelişmeleri ciddiye almak zorunda. Hedef belli; Suriye’nin kuzeyi, Irak kuzeyi ve Güney Azerbaycan’ı bölerek İran Kürdistan’ını ortaya çıkarıp bunları birleştirmek. Türk tarafı tıpkı İsrail, ABD tehdidinde olduğu gibi İran’a karşı da tedbir almalı ve gereğini geç olmadan yapmalı.

ZİNDAŞTİ’YE GÖREV VERDİLER

Elyar Makuyi, bir dönem Türkiye’de çevirdiği karanlık işlerin ardından yeniden ülkesine dönen İranlı kaçakçı Naci Şerifi Zindaşti’nin bölgeyi demografik açıdan dönüştüren projeyi yöneten isim olduğunu söyledi. Zindaşti’nin seçim sürecinde milyonlarca dolar harcadığını belirt belirten Makuyi “Tahran rejimi bir dönem yargılanıyor görüntüsü altında Zindaşti’yi Türkiye’ye sızdırdı. Zindaşti İran istihbaratının özel operasyon görevlisi. Devrim Muhafızları ona hem Azerbaycan hem de Türkiye’nin sınırlarını istikrarsızlaştırma ve demografisini bozma görevi verdi” dedi.