İran ile Suriye birbirine düştü! Esad, Tahran’a yakın isimlerin üstünü çizdi

Esad rejimi Tahran’a yakınlığı ile bilinen genelkurmay başkanını görevden aldı, Şii militanların Emevi Camii’ne girişini yasakladı, Hizbullah liderinin konuşmasını TV’den yayınlamadı.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Suriye rejimi ve İran yönetimi arasında gerilim dozu artıyor. Şii-İran yönetiminin Irak, Yemen ve Lübnan ile birlikte uydu devlet hâline getirdiği Suriye-Esad yönetimi, Tahran’a yakınlığı ile bilinen Genelkurmay Başkanı General Abdulkerim Mahmut İbrahim’i görevden aldı. General İbrahim’in İran’a izinsiz gittiği ve özellikle İsrail’e karşı belirlenecek askeri strateji konusunda İran’dan talimat aldığı kaydediliyor. Genelkurmay başkanı yanında askerî yönetim kadrolarında radikal bir değişime giden Esad, İran’ın Şam’a taşıdığı Şii militanların Emevi Camii’ne girişini yasakladı. Rejim unsurları ile Şii militanlar arasında Haseke, Deyrizor, Humus ve Halep’te gerilim artarken İran kanadı, son dönem gerçekleşen Şam’daki büyükelçiliğin bombalanması, Kudüs Gücü Komutanı Rıza Zahedi ile üst düzey isimlerin öldürülmesi gibi olaylarda Suriye istihbaratı ile diğer güvenlik birimlerinde sızıntı olduğu iddiasıyla Şam’a baskısını artırdı.

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NASRALLAH’A SANSÜR

İran-Esad geriliminin en önemli göstergelerinden birisi, yıllardır her açıklaması Suriye Devlet Televizyonunda canlı verilen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın son iki konuşması, naklen ve banttan hiçbir biçimde yayınlanmadı. Suriyeli emekli Generallerden Ali el-Bekiri “Nasrallah’ın her açıklaması tıpkı Beşar Esad’ın konuşması gibi canlı yayınlanırdı. Ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı iki açıklamaya da Suriye resmî kanalları ve yazılı medya da sansür uygulandı” dedi Bekiri sıcak gelişmelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: Bir diğer dikkat çekici karar İran’ın Şam’a getirdiği Şii milislerin Emevi Camii’ne girişlerinin yasaklanması oldu. Ayrıca Esad’ın sarayını basarak danışmanı eş-Şibli’nin işkence edilerek öldürülmesi, ardından Hizbullah’a en büyük maddi desteği veren ve silahlarını taşıyan Bera el-Katırcı’nın öldürülmesi kavganın geldiği düzeyi çok net bir biçimde gösteriyor.

‘İSRAİL-İRAN MÜTTEFİK UNSUR’

İsrail terör devleti varlığını ve katliama dayalı büyümesini İran’a borçlu. İran da ‘direniş hattı’ yalanı ile oluşturduğu ve dört ülkeyi kapsayan Şii Hilali’ni İsrail’e borçlu. Aralarında kesin bir alan paylaşımı var. Ayrıca tıpkı Irak’ta olduğu gibi Suriye’yi hedefleyen bir Batı-İsrail işgalinin zeminini de yine İran hazırlıyor. Ben Suriye ordusunda kimyasal silahlar konusunda ihtisas yaptım. İsrail ve müttefikleri yakın dönemde Suriye’nin birçok bölgesini kimyasal silah gerekçesiyle bombalayacak. Bunun gerekçesini de İran oluşturuyor.

IRAK SENARYOSU TEKRARLANIYOR

ABD ve müttefiklerinin Irak’ı işgal sebebi olan ve daha sonraları resmi ağızlar tarafından itiraf edilen kimyasal silah yalanı Suriye’de tekrarlanıyor. İsrail-ABD-Avrupa üçgeninde bazı enstitü ve düşünce kuruluşları bu yönde propaganda faaliyetlerine başladı. Washington merkezli Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü başta Humus-Kusayr olmak üzere Suriye’nin bazı bölgelerinde kimyasal silah depoları oluşturulduğuna dair rapor hazırladı. Deyrizor, Hama, Halep, Dera ve Humus İsrail güdümlü bu kuruluşların hedef gösterdiği şehirler. Projenin ikinci ayağında uluslararası toplumu ikna aşaması var. Plan dâhilinde Yahudi sermayeli dünya çapında yayın ağına sahip görsel, yazılı ve dijital mecralarda yapılacak haberler bu aşamada büyük rol oynayacak.

Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin “Olayın Suriye’yi vurma ya da uzun vadede işgal hesabı yanında İsrail’in açılan uluslararası ceza mahkemesinden kurtulma boyutu da var. Diğer taraftan işledikleri korkunç katliamlar sebebiyle dünya genelinde artan İsrail nefretini bu yolla biraz daha nötralize etmek istiyorlar. Bütün olup bitenleri, işgal, yıkım, ve yol açtığı coğrafi değişim ve dönüşümler itibarı ile analiz ettiğimizde de İran plana hizmet eden güç durumunda. Direniş hattı denilen söylem İsrail’in genişleme, Lübnan ve Suriye’yi arkasındaki küresel güçlerle birlikte işgal imkânı veriyor. Bunu İran dâhil bütün aktörlerin görmesi, sorgulaması gerekiyor” dedi.

TAHRAN'DA BİR SUİKAST DAHA! İSTİHBARAT KOMUTANINI ARAÇLA EZDİLER

İran’ın başkenti Tahran’da Heniyye suikastının ardından bir suikast daha gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızları İstihbarat Komutanı Bahman Marandi, kimliği belirsiz kişilerin kullandığı araç tarafından ezilerek öldürüldü.