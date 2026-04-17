İran ile tarihi anlaşma! Trump duyurdu: Uranyum ABD'ye götürülecek
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde “her konuda mutabakata varıldığını” belirterek, Tahran’ın zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması için ABD ile iş birliği yapmayı kabul ettiğini açıkladı. Uranyumun İran’dan çıkarılmasında Amerikan askerlerinin sahada bulunmayacağını vurgulayan Trump, sürecin iki ülke ekiplerinin koordinasyonuyla yürütüleceğini ve elde edilen materyalin ABD’ye götürüleceğini söyledi.
- İran, zenginleştirilmiş uranyumunu İran'dan çıkarmak için ABD ile işbirliği yapacak.
- Zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye götürülecek ve ABD'nin adamları İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacak.
- ABD Başkanı Trump, İran'ın Hamas ve Hizbullah'a destek vermeyi durdurmayı kabul ettiğini iddia etti.
- İki ülke temsilcilerinin bu hafta sonu bir araya gelmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına telefonla verdiği mülakatta, ABD-İran ilişkilerinde gelinen son noktaya değindi. Buradaki açıklamasında en dikkat çeken nokta ise İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD'ye götürülecek olması konusundaki anlaşmaydı...
Trump açıkladı! İran nükleer programını durdurdu
İRAN VE ABD İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ANLAŞTI
Trump, Tahran'ın "her konuda mutabakata vardığını" ve "zenginleştirilmiş uranyumu İran'dan çıkarmak için ABD ile işbirliği yapacağını" belirtti. Zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması için bu ülkeye Amerikan askerinin ayak basmayacağını vurgulayan Trump, söz konusu uranyumu "kendi adamlarının" İranlılarla işbirliği yapıp çıkaracağını ifade etti.
İran uranyumuna 20 milyar dolar! Trump o iddiaya cevap verdi
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM ABD'NİN OLACAK
Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz." dedi.
"İRAN, HAMAS VE HİZBULLAH'A DESTEK VERMEYECEK"
ABD Başkanı ayrıca İran'ın Hizbullah ve Hamas'a destek vermeyi durdurmayı kabul ettiğini iddia etti.
İki ülke temsilcilerinin bu hafta sonu bir araya gelmesinin beklendiğini kaydeden Trump, nihai anlaşmanın tam olarak ne zaman imzalanabileceği hususunda net bir ifade kullanmaktan kaçındı.
İRAN'DAN YALANLAMA GELDİ
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD’ye taşınacağı yönündeki iddialarını reddetti. Bekayi, katıldığı televizyon programında, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun taşınmasına ilişkin iddialar hakkında konuştu.
Zenginleştirilmiş uranyumun tıpkı İran toprağı gibi kendileri için kutsal olduğunu belirten Bekayi, “İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şekilde farklı bir yere taşınmayacaktır.” ifadesini kullandı.
Bekayi ayrıca, müzakere konularına ilişkin değerlendirmesinde, uranyumun taşınmasına yönelik konunun gündeme gelmediğini ve ülkesi tarafından bu meselenin bir seçenek olarak sunulmadığını vurguladı.