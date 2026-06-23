İran savaşında düşürülen bir ABD F-15 savaş uçağının pilotu, kurtarıldıktan sonra verdiği ifadede gökyüzünde daha önce hiç görmediği bir drone sistemiyle karşılaştığını anlattı. CNN'in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Pentagon'u alarma geçiren raporda birbirine bağlı şekilde hareket eden drone sürülerinin uçağın düşürülmesinde rol oynamış olabileceği değerlendiriliyor.

ABD merkezli CNN'in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı özel habere göre, nisan ayında İran semalarında uçağı düşürülen bir Amerikan F-15 pilotunun ifadeleri, pilotunun ifadeleri, Pentagon ve ABD istihbarat dünyasını alarma geçirdi.

İran savaşında Özel kuvvetler tarafından kurtarılan pilot, uçağından atlamadan hemen önce gökyüzünde daha önce benzeri görülmemiş bir teknolojiye tanık olduğunu iletti.

İran saldırısında kurtarılan F-15 pilotunun havada gördüğü gizemli oluşum Amerika’yı karıştırdı! Pentagon çözemedi

"SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜREN GİZEMLİ OLUŞUM"

Daha önce basına yansımayan askeri raporda, pilotun havada tam anlamıyla bir "drone mayın tarlası" ile karşılaştığı bilgisi yer aldı.

İfadelere göre birbirine entegre olmuş çok sayıda küçük drone, daha büyük insansız hava araçlarının altında adeta bacaklar gibi sallanarak tek bir vücut halinde hareket ediyordu.

İstihbarat yetkilileri "uzaylı işi" olarak tasvir ettiği koordinasyonun, Amerikan F-15 jetinin düşürülmesinde anahtar bir rol oynamış olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay sırasında F-15'teki pilot saatler içinde kurtarılırken, silah sistem subayı ise dağlık arazide bir günden fazla İran güçlerinden kaçtıktan sonra operasyonla bölgeden çıkarıldı.

Kurtarma operasyonu sırasında bir A-10 savaş uçağı daha İran tarafından düşürüldü.

İran saldırısında kurtarılan F-15 pilotunun havada gördüğü gizemli oluşum Amerika’yı karıştırdı! Pentagon çözemedi

PENTAGON'DA "SERAP MI GERÇEK Mİ" TARTIŞMASI

Pilotun getirdiği rapor, ABD'deki yetkililer arasında tartışmalara neden oldu.

Kimi yetkililer bunun İran’ın o güne kadar gizli tuttuğu ve ilk kez test ettiği çok gelişmiş bir askeri yeteneği olduğunu savunurken, bir kısmı ise olaya şüpheyle yaklaştı.

Şüphelerin odağında, uçağı düşen pilotun olay sırasında beyin sarsıntısı geçirmiş olması ve bu kazanın pilotun Kuveyt'teki dost ateşi kazasından sonra yaşadığı ikinci uçak düşürülme tecrübesi olması yer alıyor.

Yaşanan durumun askeri bir gerçeklik mi yoksa çöldeki bir serap mı olduğu sorusu Pentagon kulislerinde hala tartışılıyor.

İran saldırısında kurtarılan F-15 pilotunun havada gördüğü gizemli oluşum Amerika’yı karıştırdı! Pentagon çözemedi

"RUSYA VE ÇİN DESTEĞİYLE GELEN YENİ TEHDİT"

Askeri literatürde "birden çoğa ağ örgüsü" olarak adlandırılan teknoloji, tek bir operatörün aynı anda devasa bir drone sürüsünü senkronize şekilde yönetmesine oimkan tanıyor.

ABD istihbaratı, İran'ın bu seviyede bir teknolojik sıçramayı Rusya ve Çin'den aldığı gizli lojistik ve mühendislik destekleriyle başarmış olabileceğini değerlendirmeye başladı.

ABD merkezli CNN'e konuşan uzmanlar, patlayıcı mühimmat taşıyan ve ilk saldırıda yok edilse bile arkadan gelen diğer unsurlarla hedefini vurmaya devam edebilen akıllı sürülerin, gelecekte müttefik kuvvetleri korumak için milyarlarca dolarlık ek savunma harcaması yapmayı zorunlu kılacağını öne sürdü.

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