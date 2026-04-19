İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, bir sonraki savaşta sadece hava unsurlarını değil, deniz güçlerini de hedef alacaklarını söyledi.

Sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda , İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi yeni bir çatışma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"F-35'LERİ BAŞARIYLA VURDUK"

İsrail ile yaşanan çatışma süreçlerini değerlendiren Azizi, İran savunma sistemlerinin başarısından bahsetti. Azizi, "40 günlük savaş süresince 170 İHA'nın yanı sıra F-35 gibi dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarını da başarıyla vurduk. Bu süreçte hava savunma gücümüzü kanıtladık" dedi.

"SIRA DÜŞMAN GEMİLERİNDE"

Yeni bir çatışma ihtimaline karşı hedef büyüttüklerini belirten Azizi, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki savaşta daha fazla uçak düşürmekle kalmayacağız; aynı zamanda düşman gemilerinin de bizzat peşine düşeceğiz ve onları yok edeceğiz."

GERİLİM ŞUBAT AYINDA TIRMANMIŞTI

Bölgedeki sıcak temas, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlamıştı. İran'ın bu saldırılara bölgedeki ABD üslerini hedef alarak karşılık vermesiyle tırmanan süreçte, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası