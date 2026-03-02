İran'da 7 üst düzey komutan daha öldürüldü! Kimlikleri tek tek açıklandı
Tesnim Haber Ajansı, ABD ve İsrail saldırılarında İran’da 7 üst düzey askeri yetkilinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenler arasında İran lideri Ali Hamaney’in ofisinin Genel Sekreteri de bulunuyor. İşte ölenlerin isimleri...
- ABD ve İsrail saldırılarında çok sayıda üst düzey İranlı askeri ve hükümet yetkilisi öldürüldü.
- Hayatını kaybedenler arasında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi bulunuyor.
- Ölenler arasında Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur da yer alıyor.
- Kurbanlar arasında Genelkurmay Operasyon, İstihbarat, Hazırlık daire başkanları ve kolluk gücü istihbarat teşkilatı başkanı gibi kritik isimler de mevcut.
ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de öldüğü duyuruldu.
İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan dünkü açıklamada Savunma Konseyi toplantısı sırasındaki saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade'nin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.