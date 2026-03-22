ABD Başkanı Donald Trump’ın "Hürmüz açılmazsa elektrik şebekelerinizi felç ederiz" tehdidine İran’dan kan donduran bir misilleme listesi geldi. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sadece ABD’yi değil tüm Körfez ülkelerini hedef alarak "Altyapımıza dokunulursa bölgedeki tüm enerji sistemlerini ve petrol tesislerini geri dönüşü olmayacak şekilde imha ederiz" dedi. Mehr Haber Ajansı’nın paylaştığı "imha haritası" ise gerilimi zirveye taşıdı.

İran ve ABD arasındaki "48 saatlik" düelloda dozaj her dakika artıyor. Trump’ın İran’ın elektrik şebekelerini felç etme planına karşı Tahran, misilleme listesine sadece petrol tesislerini değil, komşu ülkelerin tüm enerji sistemlerini de ekledi.

Mehr Haber Ajansı tarafından paylaşılan haritada İran’ın muhtemel bir saldırıda bölge ülkelerinin elektrik santrallerini meşru hedef olarak göreceğini açıkça ilan etti.

İran'da harita paylaşıldı! "Körfez devletleri elektriğe veda etsin!"

"KÖRFEZ DEVLETLERİ ELEKTRİĞE VEDA ETSİN"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın "48 saat içinde Hürmüz Boğazı açılmazsa elektrik santrallerini vururuz" tehdidine çok karşılık verdi. Kalibaf, İran altyapısına yapılacak bir saldırı durumunda bölgedeki tüm kritik enerji ve petrol tesislerinin "meşru hedef" sayılacağını ve geri dönüşü olmayacak şekilde imha edileceğini duyurdu.

"PETROL FİYATLARI GERİ DÖNÜŞSÜZ YÜKSELECEK"

Kalibaf, Trump'ın tehditlerini hayata geçirmesi durumunda bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının hedef alınacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir."

BÖLGEDE SON DURUM

ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

BAE, İRAN'DAN GELEN FÜZE VE İHA'LARI DURDURDU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeler, İHA’lar ile seyir füzelerine yönelik müdahalesinden kaynaklandığı belirtildi.

İran'da harita paylaşıldı! "Körfez devletleri elektriğe veda etsin!"

F-15 HEDEF ALINDI

İran Hürmuz Boğazı yakınlarında bir F-15 jetine müdahale etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası