İran'daa hayat pahalılığıyla başlayan protestolarda can kaybı 5 bine ulaştı. Adı açıklanmayan İranlı yetkili, "terörist ve silahlı isyancıların" masum İranlıları öldürdüğünü öne sürdü. Öte yandan edinilen son bilgiye göre tutuklu sayısı ise 25 bine yaklaştı.

İran’da 28 Aralık 2025’te ekonomik kriz ve hayat pahalılığını protesto etmek için başlayan eylemler, ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

Adı açıklanmayan İranlı yetkili, hükümet karşıtı protestolar sırasında doğrulanmış ölüm sayısının en az 5 bin kişiye ulaştığını açıkladı, bu ölümler arasında yaklaşık 500 güvenlik görevlisi de bulunuyor. Yetkili, şiddetin büyük kısmının ülkenin kuzeybatısındaki bölgelerde yoğunlaştığını, "teröristlerin ve silahlı isyancıların" protestolarda masum İranlıları öldürdüğünü iddia etti.

ON BİNLERCE KİŞİ TUTUKLANDI

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısını en az 3 bin 308 olarak açıklamış, hayatını kaybedenlerin 22’sinin çocuk, 166'sının güvenlik gücü olduğunu belirtmişti. HRA, gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının da 24 bin 266’ya ulaştığı bilgisini paylaşmıştı.

Gösteriler, başlangıcında Tahran’daki Büyük Çarşı’daki esnafın ekonomik taleplerle sokaklara çıkmasıyla başladı, ancak kısa sürede kent merkezlerinden ülkenin birçok kentine yayıldı. İletişim kesintileri ve internet kısıtlamaları, olayların kapsamını dünya medyasına yansıtmada büyük engeller oluşturuyor.

İran rejimi, protestoları bastırmak için güvenlik güçlerini geniş çapta seferber ederken, muhalefet liderleri ve aktivistler dünya kamuoyunu sert müdahaleyi kınamaya çağırıyor. Bazı uluslararası raporlar resmi ve sivil raporlar arasındaki büyük farklara işaret ederek, olayların çok daha yüksek bir can kaybı ve ağır hak ihlalleri içerdiğini savunuyor.

