İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Artık eski düzene dönülmeyecek” mesajı verilirken, yeni düzenin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, boğazda mevcut düzenin değişeceği vurgulanarak, “Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Basra Körfezi için hazırlanan “yeni düzen” planının operasyonel aşamaya geçmek üzere olduğu belirtildi. İranlı yetkililer tarafından gündeme getirilen bu planın, bölgedeki deniz trafiği ve güvenlik dengelerini yeniden şekillendirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

GEÇİŞ ÜCRETİ RİYAL ÜZERİNDEN ÖDENECEK

İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirilmişti.

Söz konusu tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığı belirtilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası