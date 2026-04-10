İranlı üst düzey isim Kemal Harrazi hayatını kaybetti! Saldırıda ağır yaralanmıştı
ABD ve İsrail'in evine düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan eski İran Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi hayatını kaybetti. Harrazi, öldürülen dini lider Ali Hamaney'in başdanışmanlığını ve Dışişleri Bakanı görevlerinde bulunmuştu.
Dünya 51 dk önce
İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, ABD ve İsrail saldırılarında ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybetti.
- Harrazi, daha önce Ali Hamaney'in başdanışmanlığı görevini üstlenmişti.
- Ayrıca Dışişleri Bakanlığı görevinde de bulunmuştu.
- Geçtiğimiz günlerde Tahran'daki konutuna ABD-İsrail tarafından saldırı düzenlenmişti.
- Mevcut ülke lideri Mücteba Hamaney, Ali Hamaney döneminde görev yapan tüm yetkililerin görevlerine devam etmesini istemişti.
ABD ve İsrail saldırılarında ağır yaralanan İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde ABD-İsrail tarafından Harrazi'nin Tahran'daki konutuna saldırı düzenlendi.
ALİ HAMANEY'İN BAŞDANIŞMANIYDI
Harrazi, İran’ın bir önceki lideri Ali Hamaney’in başdanışmanlığı görevini üstlenmişti.
DIŞİŞLERİ BAKANI GÖREVİNDE BULUNMUŞTU
Mevcut ülke lideri Mücteba Hamaney, Ali Hamaney döneminde görev yapan tüm yetkililerin görevlerine devam etmesini istemişti.
Harrazi ayrıca Dışişleri Bakanlığı görevi de yürütmüştü.
