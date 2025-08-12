İrlanda’dan dünyayı sarsan karar! "ABD’ye rağmen geri adım yok"

İrlanda hükümeti, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İsrail yerleşimlerinden yapılan ithalatı yasaklamayı amaçlayan “İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı”nı ilerletme kararı aldı.

ABD KONGRESİ'NDEN BASKI

ABD Kongresi’nde Temsilci Claudia Tenney liderliğindeki 16 Cumhuriyetçi milletvekili, İrlanda’nın bu adımına karşı çıktı.

Milletvekilleri, ABD Hazine Bakanlığı’na başvurarak yasa tasarısının ABD’nin boykot karşıtı yasalarını ihlal edip etmediğinin soruşturulmasını istedi.

"İSRAİL'İ İZOLE ETME"

İsrail lobisi tarafından beslenen Tenney, boykotun “İsrail’i dünya sahnesinde izole etmeye yönelik” olduğunu ileri sürdü.

SİMON HARRİS: ELLERİMİZDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANACAĞIZ

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, 8 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Gazze’deki insani krize dikkat çekerek, “İrlanda’daki, Avrupa’daki ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar, açlıktan ölen çocuklar ve sivillere yönelik saldırılar konusunda güçlü hissiyatlara sahip. Elimizdeki tüm araçları kullanacağız” demişti.

ABD’nin ekonomik yaptırım tehditlerine rağmen İrlanda hükümeti geri adım atmadı. Maliye Bakanlığı, ABD’nin gümrük tarifeleri uygulaması halinde istihdamda azalma yaşanabileceğini belirtse de, hükümet Filistin’e destek politikasını sürdürmekte ısrarcı.

AVRUPA'DA BENZER ADIMLAR

İrlanda, bu konuda yalnız değil. Slovenya da 6 Ağustos’ta işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinden yapılan tüm ithalatı yasakladı.