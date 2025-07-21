İşgalci askerler Belçika'da gözaltına alındı! Soykırımın hesabının sorulması için dönüm noktası

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 olaylarını bahane ederek binlerce Filistinliyi sistematik soykırıma tabi tuttu. Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana 60 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralandı.

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde katliamın sorumlusu İsrail'e karşı Avrupa'da bir ilk yaşandı. Belçika Gazze'de yaptıkları soykırım gerekçesiyle İsrail askerlerini gözaltına aldı.

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İSRAİL ASKERLERİ GÖZALTINDA

Middle East Eye'da yer alan habere göre Belçika federal polisi, iki insan hakları örgütünün şikayeti üzerine Pazar günü Gazze'de savaş suçu işledikleri iddiasıyla iki İsrail askerini gözaltına aldı.

Hind Rajab Vakfı (HRF) ve Küresel Hukuk Eylem Ağı'ndan (Glan) yapılan açıklamada, ikilinin ülkede bir müzik festivaline katılmak için bulunduğu ve yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Şüpheliler, Boom'daki Tomorrowland festivalinde açık bir güç gösterisiyle tespit edildi ve gözaltına alındı" denildi.

KANITLAR SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TOPLANDI

Kanıtlar askerlerin kendi sosyal medya hesaplarından toplandı. Bir askerin Gazze ve Lübnan'daki mülkleri havaya uçurduğuna dair videolar yayınladığı, diğerinin ise birliği tarafından canlı kalkan olarak kullanılan bir Filistinlinin yanında poz verdiği tespit edildi.

HESAP SORULMASI İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

İnsan Hakları Vakfı Direktörü Dyab Abou Jahjah, verdiği demeçte, "Uzun süredir devam eden hesap verebilirlik mücadelesi kapsamında bu önemli bir dönüm noktası. Bu, bir Avrupa ülkesinin İsrail askerlerine karşı evrensel yargı yetkisini kabul edip bunu güçlü bir şekilde kullanarak onları tutuklayıp sorguya çekmek üzere karakola götürmesi ilk kez oluyor." dedi.

DÜNYA ÇAPINDA DOMİNO ETKİSİ OLUŞTURABİLİR

MEE'ye konuşan bir yetkili, "Sanırım bundan sonra Avrupa ve dünya çapında bir domino etkisi göreceğiz" dedi ve iki askere yöneltilen suçlamalar arasında insan kalkanı kullanımı ve kasıtlı yıkımın da yer aldığını açıkladı.

İki İsrail askerinin gözaltına alınması, Belçika Kralı Philippe'in Gazze'deki durumu "insanlık için bir utanç" olarak nitelendirmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Kral, Pazar günü yaptığı konuşmada, Belçika'nın BM'nin "bu dayanılmaz krize derhal son verilmesi" çağrılarını desteklediğini söyledi.

GÖZLER NETANYAHU'DA

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle geçtiğimiz yıl kasım ayında hakkında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yakalama kararı çıkarmıştı. İsrail askerlerinin gözaltına alınmasının ardından gözler Netanyahu için atılacak adımlara çevrildi.