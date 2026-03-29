İran'ın Pakistan gemilerine yönelik kısıtlamaları esnetme kararı, Orta Doğu ve Güney Asya hattında diyalog kapılarını araladı. Bakan Dar'ın "yapıcı adım" olarak tanımladığı bu hamle, yarın İslamabad'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşecek büyük buluşma öncesi bölgesel istikrar umutlarını yeşertti.

Pakistan ve İran arasındaki deniz trafiği trafiği, diplomatik bir jestle yeniden nefes alıyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, İran'ın Pakistan bandıralı bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiğini açıkladı.

2 GEMİ GEÇECEK

Ishaq Dar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran hükümetinin Pakistan bayrağı taşıyan 20 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyi kabul ettiğini sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Günlük olarak 2 gemi boğazı geçecek. Bu, İran tarafından atılan hoş ve yapıcı bir adımdır ve takdiri hak etmektedir" dedi.

İslamabad Zirvesi öncesi kritik hamle: İran'dan Pakistan'a 20 gemilik geçiş izni

Bu gelişmenin barışın habercisi olup, bölgedeki istikrarı sağlamaya yardımcı olacağını vurgulayan Dışişleri Bakanı Dar, "Bu olumlu açıklama, barışa doğru anlamlı bir adımı işaret etmektedir ve bu yöndeki ortak çabalarımızı güçlendirecektir. Diyalog, diplomasi ve bu tür güven artırıcı önlemler, ilerlemenin tek yoludur" ifadelerini kullandı.

İSLAMABAD'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Bakan Dar'ın açıklaması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin katılımıyla yarın ve pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilmesi planlanan toplantılar öncesinde geldi.

Söz konusu toplantılarda, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik çabaların yanı sıra çeşitli konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

