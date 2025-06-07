İslamofobi Almanya’yı esir aldı

Almanya’da İslam düşmanlığı her geçen gün artıyor. “Bize artık burada rahat yok” diyen Müslümanlar bazı bölgelere gidemiyor, bazı şehirlerde akşamları dışarı bile çıkamıyor, resmî dairelerde ayrımcılığa uğruyor.

Almanya’da Müslümanlar, ülkede artan İslam düşmanlığına ilişkin gelişmelerden rahatsızlık duyuyor. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt açıkladığı Federal Kriminal Dairesinin (BKA), “2024 Siyasi Saikli Suçlar Raporu”na göre nefret suçları 2023’e kıyasla yüzde 28 arttı ve 21 bin 733’e yükseldi. Raporda, bu artışın önemli bir kısmını İslam düşmanlığına yönelik suçların oluşturduğu görüldü.

Almanya’da 2024’te İslam düşmanlığı suçları 2023’e göre yüzde 26,3 arttı ve 1848 olarak tespit edildi. 2024 yılında 79 camiye yönelik saldırı gerçekleştirildi; bu sayı, 2023’te 70 olarak kayda geçmişti. 2024’te yabancı düşmanlığı suçları da bir önceki yıla göre yüzde 29,1 artarak 19 bin 481’e yükseldi. Bu suçların yüzde 74,8’inin aşırı sağcılar tarafından işlendiği belirlendi.

BİR ŞEYLER YAPILMASI GEREK

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ve Almanya Merkez Konseyi Genel Sekreteri Aladdin Beiersdorf-El Schallah, Almanya’da uzun yıllardır Müslüman ve İslam düşmanlığı ile Müslümanlara yönelik şiddetin arttığını vurgulayarak “Biz bunu daima dile getirdik. Gerçekten bir şeyler yapılması gerek. İnsanlar artık kendilerini burada rahat hissetmiyor. Müslümanlar akşamları bazı bölgelere gitmemeye çalışıyorlar. Almanya, Müslümanlar için çok da rahat bir yer olmaktan çıktı” dedi.

Almanya Merkez Konseyi Genel Sekreteri Beiersdorf-El Schallah da ülkede İslam ve yabancı düşmanlığının artmasının sarsıcı bir gelişme olduğunun altını çizerek, “Durum endişe verici hâle geldi” dedi.

Birçok Müslümanın resmî dairelerde ve sokakta ayrımcılığa uğradığını belirterek Beiersdorf-El Schallah “Başörtüsü takmak veya ramazan ayında oruç tutmak gibi dinî uygulamaların genel olarak aşırıcılıkla eş tutulduğu çok sayıda vaka var” bilgisini aktardı.