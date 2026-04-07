İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, çalışma ofisinden paylaştığı görüntülerle gündeme geldi. Ofisinde vazgeçemediği üç eşyayı kamuoyuyla paylaşan Sánchez, özellikle Gazze’de yaşayan bir çocuğun kendisine verdiği anlamlı hediyeyle dikkat çekti.

İspanya Başbakanı Sanchez en değerli 3 eşyasını paylaştı! Ofisteki Filistin detayı dikkat çekti

"YAŞANAN ACILARIN SEMBOLÜ"

Sánchez, içinde resim ve mesaj bulunan şişeyi “yalnızca bir obje değil, Filistin’de yaşanan acıların sembolü” olarak tanımladı. Ofisinde yer alan tütsü ve Don Kişot figürlerini de tanıtan Sanchez, tütsünün kendisi için bir odaklanma ritüeli olduğunu belirtti. Don Kişot figürlerine ise yıllardır özel bir ilgi duyduğunu ifade etti. Paylaşılan görüntülerde ofisin sade ve abartıdan uzak olması da dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Sánchez, yalnızca kişisel tercihleriyle değil, uluslararası konulardaki tutumuyla da dikkat çekiyor. Özellikle Gazze’de yaşananlara karşı açık bir duruş sergileyen İspanya Başbakanı, Filistin’e verdiği destekle Avrupa’da öne çıkan liderlerden biri oldu. İsrail’in askeri operasyonlarını eleştiren ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Sánchez, aynı zamanda ülkesinin Filistin’i resmen tanıması sürecinde de aktif rol oynadı.

Pedro Sánchez’in ofisinden paylaştığı bu görüntüler, yalnızca kişisel eşyalarını değil, aynı zamanda insani yaklaşımını da gözler önüne serdi. Gazze’den gelen küçük bir hediyeyi en değerli eşyası olarak görmesi, liderin Filistin konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Haberle İlgili Daha Fazlası