İspanya'da toplu ulaşımda bir ilk! Sürücüsüz elektrikli otobüs denemesi Madrid'de başladı

Madrid özerk yönetim hükümetinin, 16-22 Eylül tarihleri arasında yapılan "Avrupa Hareketlilik Haftası" vesilesiyle, çevreci ve sürdürülebilir yeni toplu ulaşım tedbirlerini desteklemek amacıyla başlattığı proje kapsamında, kentteki park alanı Casa de Campo'da ilk sürücüsüz elektrik otobüsü deneme seferi yapıldı.

SAATTE 40 KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR

Sadece 6 duraklık küçük bir alanda sefer yapan sürücüsüz elektrikli otobüsün 12 kişilik kapasiteye sahip olduğu bildirildi. Normal şartlarda saatte 40 kilometre hıza kadar çıkabilen aracın deneme seferlerinde en fazla saatte 15 kilometre hızla gideceği, pil şarjının 8-10 saat ile sınırlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

KISA MESAFELERDE KULLANILACAK

CTAG Elektronik ve Akıllı Mobilite Bölümü Direktörü Francisco Sanchez, "Toplu yolcu ulaşımı için geliştirdiğimiz ve pilot deneme sürüşüne başladığımız bir araç. Bu sadece 1-5 kilometrelik kısa mesafeler için kullanılabilecek bir araç." dedi.

Madrid dışında İspanya'nın kuzeyindeki Vigo Üniversitesinde de kısa zamanda deneme sürüşlerine başlayacaklarını aktaran Sanchez, "Bu araçlar, toplu ulaşım sorunlarına çözüm sunuyor ve çok kısa sürede piyasada rekabete açık duruma gelecek. Şu anda zaten dünyanın farklı yerlerde bir çok kentte, bu araçların deneme seferleri yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Mevcut durumda tüm kentlerde aktif olan 12 metrelik büyük halk otobüslerinin yerine geçecek bir araç olmadığını kaydeden Sanchez, büyük araçların giremediği, şehir merkezlerinde, park alanlarında, üniversitelerde, sanayi sitelerinde bu tip araçların kullanılabileceğini kaydetti.

GÖZETİMCİ ŞART

İspanya'daki mevcut yönetmelik gereği toplu ulaşım araçları sürücüsüz bırakılamadığından, deneme seferine başlayan araçta da bir "gözetimci" yer aldı.

Yetkililer, aracın güvenli olduğunu vurgulasa da yayaya, yoldan geçen bisiklet ve motosiklet başta olmak üzere araçlara karşı oldukça hassas olan aracın, pilot denemelerde sık sık gözetimci tarafından otomatikten çıkarılıp fiziksel kullanıma geçmek zorunda kaldığı görüldü.

Madrid özerk yönetim hükümeti, 2026'dan itibaren bu tip sürücüsüz elektrikli araçları aktif olarak kullanmayı planlıyor.