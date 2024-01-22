İsrail basınından çarpıcı 'ekonomik yaptırım' iddiası: Türkiye üstümüzü çizdi

22 Ocak 2024 10:35 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 10:43

İsrail'in en büyük gazetelerinden biri olan The Jerusalem Post, dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

İSRAİL'İN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Hamas Savaşı'nın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'i sert şekilde eleştirmesine rağmen sorunları diplomatik kanallarla çözmeye çalıştığı ifade edildi. Fakat son gelişmeler sonucunda Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin ciddi bir şekilde baltalanacağı değerlendiren The Jerusalem Gazetesi iddialarına böyle yer verdi:

Türkiye, İsrail karşıtı diplomatik tutumunu önemli ölçüde değiştirerek İsrail'e karşı doğrudan ekonomik adımlar atmaya karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i daha önce diplomatik alanda hedef almıştı fakat artık bu tepkisini ticari alana taşıyarak İsrail'i Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler listesinden çıkartacak.

TÜRKİYE'NİN SABRI TÜKENDİ

Ulaştırma Bakanlığının resmi verilerinin yer aldığı haberde, 2023 yılında ticaret hacminin büyük oranda azaldığının altını çizildi.

Ekonomik ve ticari yaptırım olarak İsrail ile ticaret yapmayı sürdüren Türk şirketlerine devlet yardımı sağlanmayacağı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in zulmüne karşı söylemlerini hatırlatan Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Hamas liderleriyle çözüm için masaya oturmasını vurgulayarak iki ülke arasındaki tansiyonun gittikçe yükseldiğini ifade etti.