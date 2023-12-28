Erdoğan'dan İsrail'e tarihî gönderme! 'Netanyahu bize Hitler'i aratacak'

28 Aralık 2023 05:26 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 05:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde konuştu. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın inşası için bilim alanında emek veren, fikir ve yürek teri döken akademisyenlere, hocalara, araştırmacılara şükranlarını sundu.

Erdoğan, 12 askerin şehit olduğu saldırıya değindi. 36 saatte 54 teröristin yok edildiğini ifade eden Erdoğan “Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak” dedi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, gözaltına alınan Filistinlilerin stadyumda teşhir edilmesine tepki gösterdi.

Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

■ İçinde bulunduğumuz asrın, Allah’ın izniyle milletimizin ve devletimizin asrı olacağından zerre kadar şüphe duymuyorum. Türkiye’nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırılarının, kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum.

■ TEKNOFEST, bir teknoloji festivalinden öte bu ülkenin gençlerine öz güven aşılamış, hayallerinin önüne kimsenin geçemeyeceğini göstermiştir.

■ (Bilim insanlarına) Sizler Türkiye ve Türkiye Yüzyılı için, insanlık için çalıştıkça endişeniz olmasın, biz de sizin gibi bilim insanlarına sahip çıkacağız.

■ Siyasi, ekonomik, diplomatik, askerî olarak tam bağımsız Türkiye’yi hedefliyorsak, bilimde ve teknolojide zirveyi hedeflemek mecburiyetindeyiz.

■ Sayıları giderek artan öncül AR-GE laboratuvarlarımız, tersine beyin göçü konusunda önemli rol oynuyor.

■ (Uluslararası lider ve genç araştırmacılar programı) Şimdiye kadar 199 lider bilim insanı ülkemize geldi.

■ (İsrail’in Gazze saldırıları) BMGK’den basın kuruluşlarına, AB’den gazeteci örgütlerine demokrasi havariliği yapan ne kadar kurum varsa hepsi sınıfta kaldı. Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail’in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir?

■ Büyük laflar eden büyük bütçeler harcayan kurumların, söz konusu İsrail ve İsrail’in zulümleri olunca içlerinin tamamen boş olduğunu anladık.

■ Sizin Hitler’den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler’i de aratacak. Bu Netanyahu’nun yaptıklarının Hitler’den geri kalır yanı var mı? Yok.

KAPILARIMIZ SİZE AÇIKTIR

Geçtiğimiz günlerde Gazze’ye desteğini açıkladığı için Batı üniversitelerin istifaya zorladığı akademisyenleri gündeme getirerek ‘Özgürlüğe açık davet’ diyerek manşetten çağrıda bulunmuştuk. Benzer bir çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptı: "Sadece uluslararası örgütler değil, Batı’daki kerli ferli üniversiteler de Gazze sınıfında maalesef iflas etmiştir. 80 yıl önce Nazi Almanya’sında olduğu gibi bugün de Gazze’deki zulme ‘zulüm’ deme cesareti gösteren bilim insanları baskıya ve tehdide maruz bırakılmaktadır. Gazze’de insanlık onurunu savunduğu için baskıya maruz kalan bilim insanlarına çağrı yapıyorum, Türk üniversitelerinin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır."