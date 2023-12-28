81 ilin temayülü bugün bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek

28 Aralık 2023 05:06 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 05:06

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti’de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 28 büyükşehrin temayülünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Mardin ve Manisa teşkilatı ile görüştü. Böylelikle Erdoğan 30 büyükşehrin temayülünü bitirerek, aday belirleme çalışmalarında sona geldi.

Erdoğan bugün de 51 ilin milletvekili ile AK Parti Genel Merkezinde görüşerek, temayül gerçekleştirecek. Erdoğan, burada milletvekillerinin görüşünü alacak. 30 büyükşehir teşkilatına uyguladığı mini temayülü 51 ilin vekillerine de uygulayacak. Vekillere bölgelerinde kimleri aday olarak görmek istedikleri sorulacak.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

31 Mart 2024’te tüm il ve ilçelerde zafer hedefleyen AK Parti’de diğer partilerle ittifak görüşmeleri de devam ediyor. Edinilen bilgilere, Yeniden Refah ile görüşmeler sürerken HÜDA PAR ile temaslarda herhangi bir pürüz bulunmuyor.