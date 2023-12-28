Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    81 ilin temayülü bugün bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek

    AK Parti'de 81 ilin temayülü bugün bitiyor. Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek. İttifak çalışmalarında ise HÜDA PAR ile sorun yok, Yeniden Refah ile görüşmeler sürüyor.

    81 ilin temayülü bugün bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti’de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 28 büyükşehrin temayülünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Mardin ve Manisa teşkilatı ile görüştü. Böylelikle Erdoğan 30 büyükşehrin temayülünü bitirerek, aday belirleme çalışmalarında sona geldi.

    Erdoğan bugün de 51 ilin milletvekili ile AK Parti Genel Merkezinde görüşerek, temayül gerçekleştirecek. Erdoğan, burada milletvekillerinin görüşünü alacak. 30 büyükşehir teşkilatına uyguladığı mini temayülü 51 ilin vekillerine de uygulayacak. Vekillere bölgelerinde kimleri aday olarak görmek istedikleri sorulacak.

    İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

    31 Mart 2024’te tüm il ve ilçelerde zafer hedefleyen AK Parti’de diğer partilerle ittifak görüşmeleri de devam ediyor. Edinilen bilgilere, Yeniden Refah ile görüşmeler sürerken HÜDA PAR ile temaslarda herhangi bir pürüz bulunmuyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiTemayülRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Politika > 81 ilin temayülü bugün bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    CHP’li Belediye Başkanı Demirhan Elçin, aday adaylığından çekildi - PolitikaCHP’li Belediye Başkanı Demirhan Elçin, aday adaylığından çekildiÖzgür Özel’i topa tuttu! Yerel seçim kaybedilirse İmamoğlu’nun ne yapacağını açıkladı - PolitikaÖzgür Özel’i topa tuttu! Yerel seçim kaybedilirse İmamoğlu’nun ne yapacağını açıkladıCHP’de teröre karşı ortak bildiri rahatsızlığı! 'İmza atmamız lazımdı' - PolitikaCHP’de teröre karşı ortak bildiri rahatsızlığı! 'İmza atmamız lazımdı'Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a yine sert sözler - PolitikaAkşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a yine sert sözlerAK Partili vekilden Meclis'te kabul edilen tasarıya itiraz: İsveç'in NATO'ya girmesine karşıyım - PolitikaAK Partili vekilden Meclis'te kabul edilen tasarıya itiraz: İsveç'in NATO'ya girmesine karşıyımCHP’de bildiri çatlağı büyüyor - PolitikaCHP’de bildiri çatlağı büyüyorSınır ötesi harekatlar DEM Parti'yi rahatsız etti! PKK'lı teröristler için çağrıda bulundular - PolitikaSınır ötesi harekatlar DEM Parti'yi rahatsız etti! PKK'lı teröristler için çağrıda bulundular
    Sonraki Haber Yükleniyor...