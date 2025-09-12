İsrail bayrağına izin yok! İsrailli oyuncular turnuvadan çekildi

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılara uluslararası toplumdan tepkiler gelmeye devam ediyor. İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesinde bulunan Sestao şehrinde düzenlenecek olan 40’ncı Basque Country Open satranç turnuvasında İsrailli oyuncuların müsabakalara İsrail bayrağıyla çıkmasına izin verilmeyeceği açıklandı.

Organizasyonu üstlenen Sestao Satranç Kulübü, turnuvaya katılacak olan İsrailli oyunculardan müsabakalara İsrail bayrağı yerine Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) bayrağı ile çıkmaları talebinde bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, bu talebin İsrail’in insan haklarını sistematik bir şekilde ihlal etmesinden kaynaklandığı ve İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımın en güçlü şekilde kınanmasının istendiği belirtildi. Organizatörler, "Gazze Şeridi’ndeki Filistinli sivil halka karşı işlenen suçları ve İsrail ordusunun ayrım gözetmeyen saldırılarını reddetmek için sesimizi yükseltmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN TEPKİ

Organizatörlerin bu kararına İsrail ve FIDE’den tepki geldi. FIDE tarafından yayımlanan açıklamada, bu konudan medya yoluyla haberdar olunduğu, organizatörlerin kendilerine danışmadığı ve ülke ile bayrak ayrımı yapılmasının kınandığı bildirildi.

TURNUVADAN ÇEKİLDİLER

İspanyol organizatörler, gelen tepkilere karşı yeni bir karar alarak, hiçbir konuk ülkenin bayrağına yer vermeme ve turnuvanın düzenleneceği konumda Bask bölgesi ve Filistin bayraklarına izin verileceğini açıkladı. Bu gelişme üzerine turnuvaya katılacak olan 7 İsrailli satranç oyuncusu, oy birliğiyle turnuvadan çekilmeye karar verdi.

FIDE’nin Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaptırım uyguladığı Rusya ve Belarus'tan gelen profesyonel satranç oyuncularının da uluslararası satranç turnuvalarına sadece tarafsız FIDE bayrağı altında katılabildiği biliniyor. İki ülkenin milli takımlarının FIDE organizasyonlarına katılmasına izin verilmiyor.