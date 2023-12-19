İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan 'yeni insani ara' mesajı

19 Aralık 2023 17:22 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:37

Hamas'ın silahlı kanadı tarafından İsrail'e yönelik başlatılan Aksa Tufanı operasyonu, karşılıklı çatışma olarak devam ediyor. Abluka altına alınan Gazze'de can kaybı 20 bine yaklaşırken, kadın-çocuk ayırt etmeyen işgalci İsrail ordusu katliama devam ediyor.

Gece gündüz bölgedeki bombardıman devam ederken, İsrail ordusu daha çok sivillerin sığındığı hastane, okul ve mülteci kampları hedef alıyor. Arabulucu ülkeler ise 24 Kasım'da başlayan ve 7 gün sürerek 1 Aralık'ta sona eren insani aranın yeniden başlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İSRAİL YENİ İNSANİ ARAYA HAZIR

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin kurtarılması amacıyla yeni bir insani araya hazır olduklarını duyurdu. Herzog, "İsrail rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve ek insani yardım sağlanması amacıyla yeni bir insani duraklamaya hazır" ifadesini kullandı.

Hamas'tan yapılan 'rehine takası' açıklamasında ise "Savaş devam ederken rehine takası için müzakere olmayacak" ifadeleri yer aldı.