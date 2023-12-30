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    İsrail Gazze'deki stadyumları işkencehanelere dönüştürdü, yüzlerce sporcuyu öldürdü

    İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yüzlerce sporcuyu öldürdüğü, stadyumları "işkence ve infaz merkezlerine" dönüştürdüğü ortaya çıktı.

    İsrail Gazze&#039;deki stadyumları işkencehanelere dönüştürdü, yüzlerce sporcuyu öldürdü
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gazze Şeridi Spor Yüksek Konseyi, İsrail ordusunun Filistin spor camiası, siviller, kadın ve çocuklara karşı işlediği suçlardan ötürü hesaba çekilmesi çağrısı yaptı.

    STADYUMLAR İNFAZ MERKEZLERİ OLDU

    ​​​​​​​Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yüzlerce sporcuyu öldürdüğü, onlarca kulüp ve stadyumu yıktığı ve bunların bir kısmını, Gazze kentindeki El-Yermuk Stadyumu'nda olduğu gibi Filistinlilerin toplandığı, işkence ve infaz edildiği merkezlere dönüştürdüğü ifade edildi.

    SOSYAL MEDYAYA KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER YANSIDI

    İsrail'in Filistin spor camiasına karşı savaş suçu ve uluslararası insancıl hukuka aykırı suç hükmünde bariz ihlaller işlediği kaydedilen açıklamada, uluslararası camia ve spor federasyonları ile özgür dünyanın tüm ülkelerine, Gazze halkına yönelik soykırımın durdurulması için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

    Sosyal medyada birkaç gün önce gündeme gelen bir videoda, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir ettiği ortaya çıkmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    IsrailFilistin
    Haberler > Dünya > İsrail Gazze'deki stadyumları işkencehanelere dönüştürdü, yüzlerce sporcuyu öldürdü
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