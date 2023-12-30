İsrail Gazze'deki stadyumları işkencehanelere dönüştürdü, yüzlerce sporcuyu öldürdü

30 Aralık 2023 20:14 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 20:22

Gazze Şeridi Spor Yüksek Konseyi, İsrail ordusunun Filistin spor camiası, siviller, kadın ve çocuklara karşı işlediği suçlardan ötürü hesaba çekilmesi çağrısı yaptı.

STADYUMLAR İNFAZ MERKEZLERİ OLDU

​​​​​​​Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yüzlerce sporcuyu öldürdüğü, onlarca kulüp ve stadyumu yıktığı ve bunların bir kısmını, Gazze kentindeki El-Yermuk Stadyumu'nda olduğu gibi Filistinlilerin toplandığı, işkence ve infaz edildiği merkezlere dönüştürdüğü ifade edildi.

SOSYAL MEDYAYA KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER YANSIDI

İsrail'in Filistin spor camiasına karşı savaş suçu ve uluslararası insancıl hukuka aykırı suç hükmünde bariz ihlaller işlediği kaydedilen açıklamada, uluslararası camia ve spor federasyonları ile özgür dünyanın tüm ülkelerine, Gazze halkına yönelik soykırımın durdurulması için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

Sosyal medyada birkaç gün önce gündeme gelen bir videoda, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir ettiği ortaya çıkmıştı.