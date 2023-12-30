İsrail’den 12 haftadır aralıksız süren bombardıman! Can kaybı 21 bin 672 oldu

30 Aralık 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 17:43

İsrail tankları Gazze'nin güneyinde Han Yunus'u bombalamayı sürdürüyor. Jetler ise daha kuzeyde Nuseyrat kampını vurdu.

Artan tank saldırılarının, Han Yunus'a yönelik kapsamlı bir operasyona hazırlık olduğu değerlendiriliyor.

21 BİN 672 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

12 haftadır süren aralıksız bombardımanda can kaybı 21 bin 672 oldu. Bu Gazze nüfusunun yüzde 1'ine karşılık geliyor.

ÖLEN GAZETECİ 106 OLDU

Ölen gazeteci sayısı ise 106'ya yükseldi. Gazetecileri koruma komitesi, 2023'ün gazeteciler için en ölümcül yıl olduğunu duyurdu.

Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yaklaşık 150 milyon dolar değerinde top mermisi satışını onayladı. Karar, Kongre baypas edilerek verildi.

Daha önce İsrail'e 14 bin adet tank mermisinin satışı için de Kongre süreci atlanmıştı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 5 BİNE YAKIN GÖZALTI

İsrail güçlerinin 14 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 860'a yükseldi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

17:21 İsrail'in yaklaşık 3 aydır aralıksız süren saldırılarından kaçarak daha güvenli noktalara sığınmak isteyen Filistinliler Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde UNRWA'ya ait depoların bulunduğu alana kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı.



17:04 Elazığ ve Siirt'te hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

16:40 İsrailli tarihçi Moshe Zimmermann, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısının, İsrail’in siyonizm ideolojisinin başarısızlığını ortaya koyduğunu belirtti.

16:29 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

15:55 Erzurum'da, Kars Kapı Şehitliği'nde bir araya gelen doktor ve sağlık çalışanları, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, şehit mezarlarının bulunduğu alana kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

15:13 Van'ın Erciş ilçesinde vatandaşlar, düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Erciş Sivil İnisiyatifi öncülüğünde Kaymakamlık binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine dövizler taşıyarak, Vanyolu Caddesi'e kadar yürüdü.

14:04 Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Kudüs Müslümanlarındır", "Süresiz boykot", "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim", "Katil İsrail Filistin'den defol", "İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor", "Özgür Kudüs için ayaktayız" ve "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek" yazılı dövizler taşıdı.

13:00 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde at ve eşeklerin çektiği arabalar, İsrail'in yoğun bombardımanı ve ablukası nedeniyle yolcu, yaralı ve cenaze taşıma araçlarına alternatif olarak kullanılıyor.

11:05 Elazığ'da heykel sanatçısı ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, İsrail'in saldırılarında vurulmaları halinde cenazelerine ulaşmak için ellerine ve kollarına isimleri yazılan Gazzeli çocukların dramına, atıklardan yaptığı heykel ile dikkat çekti.

09:08 İsrail ordusu, şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 84 günde, 106 Filistinli gazeteciyi öldürdü.Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha öldüğü belirtildi. Açıklamada, saldırıda El-Kuds Kanalı muhabiri Cebr Ebu Hedrus'un öldüğü, böylece Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 106'ya yükseldiği ifade edildi.