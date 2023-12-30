Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Katar’dan dikkat çeken Hamas teklifi! İsrail basını bu haberle çalkalanıyor

    İsrail basını Katar tarafından Tel Aviv yönetimine yapılan teklifi yazdı. İddiaya göre teklifin ilk aşamasında İsrail’in saldırıları 1 ay durdurması karşılığında Hamas 40 ila 50 esiri serbest bırakacak.

    Katar’dan dikkat çeken Hamas teklifi! İsrail basını bu haberle çalkalanıyor
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kanal 12 Televizyonunun haberinde, Katar tarafından sunulan teklifin ilk aşamasının, Gazze'de çatışmalara bir ay ara verilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki 40 ila 50 esirin serbest bırakılmasını öngördüğü belirtildi.

    İKİNİCİ AŞAMA İSRAİL’İN GAZZE’DEN ÇEKİLMESİ

    Ayrıntıları henüz netleşmeyen ve daha karmaşık olması beklenen ikinci aşamanın ise İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini içereceğinin düşünüldüğü kaydedildi.

    HEM GAZETELER HEM TELEVİZYONLAR TEKLİFİ KONUŞUYOR

    Yediot Ahronot Gazetesi ise ismini vermediği bir yetkiliden naklettiği haberde, Kanal 12 televizyonunun Katar'ın teklifiyle ilgili verdiği bilgileri doğruladı.

    50 ESİR BIRAKILIR

    Söz konusu yetkili, Katar'ın, İsrail'e "Hamas'ın, çatışmalara 20 ila 30 gün arasında ara verilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında aralarında kadın, erişkin ve hastaların da olduğu 40 ila 50 İsrailli esiri serbest bırakmaya hazır olduğu" yönünde bir mesaj ilettiğini iddia etti.

    Yediot Ahronot daha önce de Mossad Başkanı David Barnea'nın İsrail Savaş Kabinesini, Katar'ın mesajı hakkında bilgilendirdiğini yazmıştı.

    Ancak Hamas daha önce pek çok defa İsrail'le esir takası anlaşması yapılması için Gazze'deki saldırıların tamamen durmasını şart koşmuştu.

    KATAR’DAN YALANLAMA GELMEDİ

    Katar'dan, İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KatarHamasİsrail
    Haberler > Dünya > Katar’dan dikkat çeken Hamas teklifi! İsrail basını bu haberle çalkalanıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Gazze'de insanlık ayıbı: Bir çuval un için saatlerce kuyrukta beklediler! - DünyaGazze'de insanlık ayıbı: Bir çuval un için saatlerce kuyrukta beklediler!Dünya beşik gibi... Endonezya yine şiddetli sallandı! - DünyaDünya beşik gibi... Endonezya yine şiddetli sallandı!Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei rest çekti! 1 Ocak’tan itibaren 3 ülkeyle ilişkimizi kesiyoruz - DünyaArjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei rest çekti! 1 Ocak’tan itibaren 3 ülkeyle ilişkimizi kesiyoruzNijerlilerin en mutlu günü! Cuma namazında buluştular - DünyaNijerlilerin en mutlu günü! Cuma namazında buluştularİsrail şokta! Hesap sormak için ilk fiili adım hangi ülkeden geldi? - Dünyaİsrail şokta! Hesap sormak için ilk fiili adım hangi ülkeden geldi?Şehir büyüklüğünde ve hızla Dünya’ya yaklaşıyor! Bugün patlayacak - DünyaŞehir büyüklüğünde ve hızla Dünya’ya yaklaşıyor! Bugün patlayacakİsrail medyasından itiraf gibi makale! 'Tünelleri aşamıyoruz' - Dünyaİsrail medyasından itiraf gibi makale! 'Tünelleri aşamıyoruz'Guterres'ten İsrail'e itidal çağrısı! 'Gazze'deki durum bölgeye yayılabilir' - DünyaGuterres'ten İsrail'e itidal çağrısı! 'Gazze'deki durum bölgeye yayılabilir'İsrail 8 yaşındaki Filistinli ikizleri doğum günlerinde katletti! - Dünyaİsrail 8 yaşındaki Filistinli ikizleri doğum günlerinde katletti!PKK'ya İsveç'te finans darbesi - DünyaPKK'ya İsveç'te finans darbesi
    Sonraki Haber Yükleniyor...