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    İsrail Hizbullah çatışmasında ölü sayısı artıyor

    Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

    İsrail Hizbullah çatışmasında ölü sayısı artıyor
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

    Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışma sonucu hayatını kaybeden mensubu hakkında açıklama yaptı.

    Açıklamada, Hüseyin Nmer Masara adındaki mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

    İsrail ile 8 Ekim’den bu yana yaşana çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 119’a yükseldi.

    Çatışmalarda ayrıca, 24 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldürüldü.

    Anadolu Ajansı /  - Dünya
    IsrailHizbullah
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